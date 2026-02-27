Giá vàng, bạc giảm mạnh sau ngày Vía Thần tài

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt niêm yết giá vàng niêm yết giá vàng miếng SJC 181 - 184 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181 - 184 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng…

Giá vàng giảm mạnh bất chấp nhu cầu mua vàng cao ngày Vía Thần tài hôm qua (ảnh: Như Ý).

Giá vàng trong nước quay đầu giảm bất chấp số lượng khách mua cao ngày vía Thần tài hôm qua. Thậm chí, có thương hiệu còn bán số lượng nhẫn không giới hạn tổng số mua trong ngày. Người dân xếp hàng dài từ 6h sáng đến 23h để mua vàng lấy may đầu năm. Tuy nhiên, dù số lượng khách đông nhưng đa số người dân chọn vàng với giá trị nhỏ từ 0,1 - 1 chỉ.

Rạng sáng nay, trên thị trường vàng thế giới , giá vàng niêm yết ở mức 5.183 USD/ounce, giảm gần 21 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa kể thuế phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giảm lên tới 4 triệu đồng/kg (ảnh: Đức Nguyễn).

Trong khi đó, giá bạc tại thị trường trong nước biến động khá mạnh, đặc biệt là bạc thỏi khi được các thương hiệu điều chỉnh giảm 4 triệu đồng/kg. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương 88 triệu đồng/kg, giảm 4 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat cũng giảm lên tới 4 triệu đồng/kg về mốc 88 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.051 đồng/USD. Giá USD Vietcombank niêm yết 25.850 - 26.260 đồng/USD.