Đến Agribank để giao dịch chuyển khoản mua thực phẩm chức năng, người phụ nữ 60 tuổi bị công an vào cuộc kiểm tra, xác minh

Vào ngày 26/2 vừa qua, Công an xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang nhận được thư cảm ơn của bà N.T.C (60 tuổi) trú trên địa bàn xã vì đã kịp thời có mặt, tận tình giải thích, hướng dẫn để không bị lừa đảo qua mạng.

Theo đó, vào sáng ngày 25/2, Công an xã Thái Hòa nhận được thông tin của Chi nhánh ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch Thái Hòa. Đơn vị này cho biết có khách hàng là bà N.T.C đến thực hiện giao dịch với lý do chuyển tiền mua thuốc thực phẩm chức năng, cải thiện giấc ngủ, điều trị rối loạn lo âu. Tổng số tiền là 25 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng để tiến hành kiểm tra, xác minh. Cơ quan chức năng xác định bà N.T.C đã bị một tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính giới thiệu mua thuốc thực phẩm chức năng, cải thiện giấc ngủ, điều trị rối loạn lo âu với số tiền trên.

Ngay khi phát hiện, Công an xã đã kiểm tra, giải thích và cảnh báo để bà N.T.C nhận ra đây là hành vi lừa đảo. Cán bộ Công an cũng khuyến cáo khi mua thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, người dân cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám, điều trị, kê đơn, mua thuốc theo quy định. Người dân không tự ý có những giao dịch mua bán thuốc như trên.

Bà N.T.C gửi thư cảm ơn Công an xã Thái Hòa. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Sau khi được nghe giải thích, bà N.T.C đã nhận thức rằng do lo lắng cho sức khỏe bản thân nên đã nhẹ dạ, cả tin để đối tượng lừa đảo lợi dụng thúc ép mua thuốc. Đồng thời, bà đã viết thư cảm ơn Công an xã Thái Hòa cùng ngân hàng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn để bản thân không vướng phải bẫy lừa đảo.

Thông qua vụ việc này, công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin người bán, người nhận tiền trước khi giao dịch.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang