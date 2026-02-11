Sau khi chuyển khoản thành công 50 triệu đồng, người đàn ông ở Hưng Yên được công an Ninh Bình mời đến làm việc

Ngày 10/2, Công an xã Nam Trực (tỉnh Ninh Bình) tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1994, trú tại thôn Phan Trù Nguyễn, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được 50 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết vào lúc 7 giờ 28 phút cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Hải đã chủ động đến trụ sở Công an xã Nam Trực đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Trực đã khẩn trương xác minh và liên hệ với người chuyển nhầm tiền là ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1966, trú tại thôn Phù Lôi, xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên.

Tại trụ sở Công an xã Nam Trực, anh Hải đã trực tiếp chuyển khoản hoàn trả lại toàn bộ số tiền 50 triệu đồng cho ông H. Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, ông Nguyễn Văn H gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nam Trực, gia đình anh Nguyễn Văn Hải cùng các cá nhân đã hỗ trợ nhiệt tình.

Qua sự việc trên, Công an xã Nam Trực khuyến cáo người dân, khi nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý đúng quy định pháp luật.

Đồng thời khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận như số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền nhằm tránh những sai sót, nhầm lẫn không đáng có.