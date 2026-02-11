Doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp, CEO nói thẳng: Năng suất lao động đâu do nghỉ ít hay nhiều, 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng

Anh Lê Việt Thắng là người sáng lập và điều hành 1Office, doanh nghiệp cung cấp nền tảng quản trị cho doanh nghiệp. Hành trình khởi nghiệp của anh kéo dài hơn một thập kỷ và trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Anh từng chia sẻ thời điểm khó khăn nhất vào năm 2011, khi chỉ còn vài ngày nữa đến Tết nhưng không thu hồi được công nợ, anh phải cầm cố tài sản để có tiền trả thưởng Tết cho nhân viên. Sau khi chia thưởng, số tiền còn lại trong túi chỉ khoảng 1,5 triệu đồng.

Chia sẻ về quan điểm thưởng Tết, CEO 1Office cho biết: "Quan điểm của tôi là sẽ luôn có thưởng Tết, vì phần nhiều người lao động là các bạn trẻ, tích lũy không có quá nhiều, gần như tháng nào tiêu hết tháng ấy." Theo anh, Tết là thời điểm chi tiêu tăng cao nên doanh nghiệp cần chuẩn bị kế hoạch tài chính từ sớm để đảm bảo thưởng cho nhân viên.

Anh cho rằng dù pháp luật không bắt buộc thưởng Tết, doanh nghiệp vẫn nên coi đây là khoản chi quan trọng. "Thưởng Tết như trả lương tháng, khó khăn mấy cũng không thể thiếu." Theo chia sẻ của anh, nếu đã xác định chắc chắn phải có thưởng Tết, doanh nghiệp cần đưa khoản này vào kế hoạch ngân sách từ đầu năm. "100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng," anh nói.

Chính sách nghỉ Tết sớm áp dụng từ năm 2020

1Office được biết đến với chính sách cho nhân viên nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp âm lịch từ tháng 1/2020 và tiếp tục duy trì trong các năm sau. Theo CEO Lê Việt Thắng, sau ngày này công ty không chấm công bắt buộc, nhân viên có thể chủ động sắp xếp công việc và về quê sớm nếu có nhu cầu.

Anh lý giải quyết định này xuất phát từ việc nhiều nhân sự làm việc xa quê không có điều kiện về nhà sớm: "Nhiều người ra Hà Nội làm việc không còn dịp được ăn Tết ông Công, ông Táo, cho nên tôi quyết định cho nhân viên nghỉ. Từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch chúng tôi không chấm công nữa, nhân viên tự sắp xếp công việc, có thể về ăn Tết ông Công, ông Táo."

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, một số bộ phận liên quan đến dịch vụ khách hàng vẫn phải trực để đảm bảo vận hành hệ thống. "Thực ra chỉ có một vài bộ phận liên quan đến dịch vụ khách hàng buộc phải trực, chứ thời điểm đó chả ai bán, chả ai mua nữa, mà trước đó nhân sự cũng đã làm bù rồi," anh cho biết.

CEO 1Office cũng bày tỏ quan điểm về thời gian nghỉ: "Năng suất lao động đâu do nghỉ ít hay nhiều." Theo anh, hiệu quả công việc phụ thuộc vào cách tổ chức công việc, hạ tầng doanh nghiệp và kế hoạch từ trước, thay vì số ngày làm việc trong giai đoạn cận Tết.

Theo các thông tin đã được đăng tải trước đó, 1Office hiện có khoảng 200 nhân sự, phần lớn là lao động trẻ. Chính sách nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp cùng chế độ thưởng cuối năm được doanh nghiệp duy trì nhiều năm và thường được nhắc lại mỗi dịp cận Tết.