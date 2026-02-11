Tết không có thưởng vẫn ok thôi!

“Không có thưởng Tết” nghe qua đúng là hơi chạnh lòng. Đi làm cả năm, ai cũng mong đến cuối năm có chút gì đó gọi là ghi nhận, là động lực, là niềm vui nho nhỏ trước khi bước sang năm mới. Nhưng nếu năm nay bạn rơi vào tình huống không có khoản thưởng ấy, thật ra… cũng không đến mức tệ đâu.

1. Thưởng Tết chưa bao giờ là “cố định”

Trước hết, cần nhìn thẳng một điều: thưởng Tết vốn dĩ chưa bao giờ là khoản thu nhập “mặc định”. Nó phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty, vào hiệu quả làm việc của tập thể, vào đủ thứ yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của một cá nhân. Khi kinh tế khó khăn, đơn hàng giảm, chi phí tăng, nhiều doanh nghiệp phải ưu tiên giữ được bộ máy hoạt động ổn định đã là may.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Trong bối cảnh đó, việc không có thưởng Tết đôi khi lại đồng nghĩa với một tin tốt ngầm: công ty vẫn còn trụ được, và bạn vẫn còn việc làm sau Tết.

2. Hãy biết ơn và ghi nhận nỗ lực của bản thân vì mình vẫn còn công việc, thu nhập đều đặn

Thử đặt lên bàn cân một chút sẽ thấy rõ hơn. Một khoản thưởng, dù vài triệu hay vài chục triệu, cũng chỉ là tiền “một lần”. Trong khi đó, một công việc ổn định sau kỳ nghỉ dài, một nguồn thu nhập đều đặn mỗi tháng, bảo hiểm, môi trường quen thuộc… lại là những thứ mang giá trị lâu dài hơn nhiều.

Mất thưởng khiến mình hụt hẫng trong ngắn hạn, nhưng mất việc mới là cú sốc thật sự về tài chính lẫn tâm lý. Nghĩ theo hướng này không phải để tự an ủi cho qua chuyện, mà để mình nhìn đúng thứ gì quan trọng hơn ở thời điểm hiện tại.

3. Nhìn lại cách bản thân giữ tiền

Không có thưởng Tết cũng là một lời nhắc khá thực tế về cách mình quản lý tiền. Nếu cả năm trông chờ vào một khoản cuối năm để “gỡ gạc”, để trả nợ, để chi tiêu lớn, thì bản thân cấu trúc tài chính đó đã hơi mong manh rồi. Tết năm nay thiếu thưởng có thể gây khó, nhưng cũng là dịp để mình xem lại thói quen chi tiêu, tiết kiệm, và quỹ dự phòng. Khi thu nhập không có đột biến, mình buộc phải tính toán kỹ hơn, và kỹ năng này lại cực kỳ có ích cho cả năm sau, chứ không riêng gì dịp Tết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Về mặt cảm xúc, cảm giác tủi thân khi nghe người khác khoe thưởng là chuyện rất bình thường. Không cần phải tỏ ra “mình ổn lắm” nếu trong lòng vẫn hơi buồn. Nhưng thay vì để suy nghĩ “công sức cả năm của mình chẳng được ghi nhận” lặp đi lặp lại, có thể thử tách riêng hai chuyện: giá trị của bạn và chính sách thưởng của công ty. Một nơi không có điều kiện thưởng cao không đồng nghĩa với việc năng lực của bạn thấp. Đôi khi chỉ đơn giản là bức tranh tài chính chung không cho phép họ làm khác đi.

4. Học cách tiêu Tết tiết kiệm

Thay vì áp lực phải chi tiêu “cho bằng người ta” vì nghĩ mình có thưởng, năm nay bạn có lý do rất chính đáng để giữ Tết ở mức vừa phải. Ít quà cáp hơn một chút, giản lược bớt những khoản mua sắm chỉ để “cho có không khí”, ưu tiên những buổi gặp gỡ thật sự quan trọng. Nhiều người sau vài cái Tết “thắt lưng buộc bụng” lại nhận ra: hóa ra Tết vui không nằm ở túi quà to cỡ nào, mà ở việc mình có thời gian nghỉ ngơi và ở cạnh những người thân quen.

Một điểm tích cực khác: khi không có khoản tiền dư dả bất ngờ, mình thường suy nghĩ nghiêm túc hơn về năm mới. Muốn tăng thu nhập thì phải làm gì? Có nên học thêm kỹ năng, tìm cơ hội tốt hơn, hay thương lượng lại vai trò hiện tại? Thưởng Tết đôi khi tạo cảm giác “ổn rồi, tạm thế cũng được”, còn một cái Tết không thưởng lại giống như cú hích nhẹ để mình nhìn xa hơn, chủ động hơn cho chặng đường sắp tới.

Dĩ nhiên, nói “ok thôi” không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn sự thiệt thòi. Nếu bạn đã nỗ lực rất nhiều mà chế độ đãi ngộ liên tục không tương xứng, đó là tín hiệu đáng để suy nghĩ nghiêm túc về môi trường làm việc. Nhưng quyết định thay đổi hay ở lại nên được đưa ra khi đầu óc tỉnh táo, có kế hoạch rõ ràng, chứ không phải chỉ vì một mùa thưởng không như ý.

Cuối cùng, thưởng Tết là niềm vui cộng thêm, chứ không phải thước đo duy nhất của một năm làm việc. Bạn vẫn đi qua một năm với bao nhiêu việc đã xử lý, bao nhiêu kỹ năng đã tích lũy, bao nhiêu mối quan hệ đã xây dựng. Những thứ đó không biến mất chỉ vì thiếu một khoản tiền cuối năm. Tết này có thể không “rủng rỉnh” như mong đợi, nhưng nếu bạn vẫn giữ được công việc, sức khỏe và những người quan trọng bên cạnh, thì thật ra bạn vẫn đang có trong tay những thứ nền tảng nhất để năm sau làm lại mạnh mẽ hơn.