Cách tiêu Tết của người lương 10 triệu, không có thưởng

Với người trẻ mới đi làm nói riêng, và người mới đi làm trở lại sau quãng thời gian thất nghiệp nói chung, tình hình thưởng Tết chắc hẳn là có phần “khiêm tốn”. Chuyện này thực ra cũng không có gì khó hiểu, bởi thông thường, phải làm ít nhất 1 năm thì doanh nghiệp mới có cơ sở đánh giá để xác định mức thâm niên cũng như các khoản lương thưởng.

Thế nên nếu đi làm chưa lâu, lương chưa cao, thưởng Tết chẳng đáng là bao, thì ngân sách tiêu Tết rõ ràng là có phần eo hẹp, giống như tâm sự của bạn trẻ trong câu chuyện dưới đây.

Với mức lương 10 triệu đồng và không có thưởng Tết, qua Tết là chỉ còn 1,7 triệu đồng… Tình hình có phần hơi căng thẳng.

Bức ảnh các khoản phải chi dịp Tết do bạn trẻ này đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, bạn viết: “Em sinh năm 2003. Em thật lòng muốn nghe lời tư vấn của những người đi trước, mong sẽ nhận được những góp ý từ anh chị. Em hiện đi làm với mức lương dao động trong khoảng 8-10 triệu/tháng tùy theo doanh số công ty. Hàng tháng em đều gửi mẹ 2-3 triệu tùy theo mức lương của tháng đó.

Tháng này em được 10 triệu, các khoản chi dịp Tết của em thì như hình. Sau khi tính toán thì ra Tết em chỉ còn đúng 1.719.000 đồng.

Số tiền còn dư làm em suy nghĩ rất nhiều. Em muốn hỏi anh/chị là em nên sống theo kiểu " tuổi trẻ chỉ có 1 nên cứ làm những gì mình muốn " hay "tiết kiệm nhiều nhất có thể". Với cả em đưa ba mẹ như vậy có ít quá không ạ, em muốn mua nhiều thứ cho ba mẹ em lắm. Em cảm ơn anh/chị”.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình khuyên bạn trẻ này nên đặt mục tiêu tăng thu nhập, bởi mức lương 10 triệu đồng thì thực sự muốn tiết kiệm cũng khó. Phải tăng thu kết hợp với tiết kiệm thì mới cải thiện được tình hình và “mua nhiều thứ” cho ba mẹ được.

“Sinh năm 2003 thì chắc mới ra trường, lương 10 triệu không hẳn thấp nhưng để trang trải chi tiêu như em liệt kê rồi còn lo cho ba mẹ thì phải cố làm thêm thôi. Không còn cách nào khác cả đâu” - Một người thẳng thắn.

“Gửi ba mẹ 2-3 triệu/tháng với mức lương 8-10 triệu thì không phải là ít, ít hay nhiều phải so với thu nhập của chính mình chứ không so mặt bằng chung được. Thế nên cố học hỏi, làm thêm để tăng thu nhập thôi. Mới 23 tuổi thì còn trẻ, còn nhiều cơ hội miễn là đừng lười” - Một người đồng tình.

“Quan trọng không phải là em sống theo kiểu nào mà là thu nhập của em là bao nhiêu. Lương 10 triệu thì muốn sống hết mình cũng đâu có đủ… Kể cả không muốn tiết kiệm thì cũng phải thu nhập cao hơn mới đi đây đi đó, vui chơi trải nghiệm được. Thế nên tìm cách tăng thu nhập lên ít nhất 15 triệu/tháng rồi tính chứ 10 triệu không âm tiền đã là nỗ lực rồi, gửi được ba mẹ 2-3 triệu cũng rất đáng khen” - Một người phân tích.

Làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Khi làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự vẫn còn đang “âm thầm” tiếp diễn, giữ được công việc đã là điều không đơn giản, tìm thêm được việc để cải thiện nguồn thu lại càng khó hơn. Tuy nhiên không hẳn là không có cách, nếu bạn làm được 2 việc dưới đây.

1. Nâng cấp kỹ năng “kiếm tiền được ngay”, không học lan man

Trong giai đoạn nhiều biến động, kỹ năng càng gắn trực tiếp với doanh thu hoặc hiệu suất càng dễ giúp bạn tăng thu nhập. Thay vì học cho vui hay cho biết, hãy ưu tiên cải thiện những kỹ năng có thể quy đổi thành tiền nhanh như: bán hàng, chạy quảng cáo, viết nội dung bán hàng, phân tích dữ liệu cơ bản, tự động hoá công việc, sử dụng AI để tăng năng suất,...

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi bạn giúp công ty kiếm thêm tiền hoặc tiết kiệm chi phí rõ rệt, vị thế của bạn sẽ khác hẳn nhóm chỉ “làm tròn vai”. Kỹ năng thực chiến cũng giúp bạn dễ nhận việc freelance bên ngoài, tạo thêm nguồn thu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một công ty.

2. Làm cho bản thân “khó thay thế” trong công việc hiện tại

Muốn tăng thu nhập bền vững, bạn cần trở thành người mà công ty ngại mất. Điều này không đến từ việc làm lâu năm, mà từ việc bạn nắm giữ những phần việc quan trọng: hiểu hệ thống, nắm quy trình, giữ mối quan hệ với khách hàng, hoặc là người giải quyết được các việc khó mà người khác né.

Hãy chủ động nhận thêm trách nhiệm có tính chiến lược, đề xuất cải tiến giúp đội nhóm làm nhanh hơn, hiệu quả hơn. Khi bạn gắn với kết quả chung chứ không chỉ là một vị trí thay thế được, cơ hội tăng lương, thưởng thêm hoặc được giữ lại khi cắt giảm nhân sự sẽ cao hơn rất nhiều.