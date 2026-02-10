Đang thất nghiệp, ra Tết muốn có việc thì giờ phải làm luôn 3 việc này!

Ra Tết luôn là thời điểm thị trường việc làm sôi động trở lại, nhưng cũng là lúc mức độ cạnh tranh tăng vọt. Nhà tuyển dụng có nhiều lựa chọn hơn, còn ứng viên thì ai cũng “làm lại từ đầu” sau một kỳ nghỉ dài. Nếu đang thất nghiệp và muốn sớm quay lại guồng công việc, bạn không thể đợi qua Tết mới bắt đầu chuẩn bị. Có 3 việc quan trọng nên làm ngay từ bây giờ để tăng khả năng được gọi phỏng vấn và nhận việc.

1. Nâng cấp hồ sơ theo hướng “có giá trị ngay”

Rất nhiều người vẫn xem CV như một bản liệt kê kinh nghiệm, nhưng với nhà tuyển dụng, CV hiệu quả phải cho thấy bạn giải quyết được vấn đề gì cho họ. Đây là lúc bạn cần ngồi lại, viết lại hồ sơ theo hướng tập trung vào kết quả và giá trị tạo ra, thay vì chỉ mô tả công việc đã làm.

Hãy rà soát từng vị trí cũ và tự hỏi: mình đã giúp công ty tăng cái gì, giảm cái gì, cải thiện điều gì? Doanh số tăng bao nhiêu, chi phí giảm thế nào, quy trình rút ngắn ra sao… Càng cụ thể bằng con số, CV càng “đắt giá”. Một bản CV nói “phụ trách marketing online” sẽ kém thuyết phục hơn rất nhiều so với “quản lý chiến dịch quảng cáo giúp tăng 35% lượng khách hàng tiềm năng sau 3 tháng”.

Song song đó, tối ưu luôn hồ sơ trên các nền tảng tuyển dụng và mạng nghề nghiệp. Ảnh đại diện chuyên nghiệp, phần giới thiệu ngắn gọn nhưng rõ định hướng, kỹ năng cập nhật sát với công việc bạn đang nhắm tới. Khi hồ sơ của bạn thể hiện rõ “tôi có thể làm được việc này ngay”, khả năng được nhà tuyển dụng chủ động liên hệ cũng tăng lên đáng kể.

2. Chủ động “hâm nóng” lại mạng lưới quan hệ nghề nghiệp

Không ít cơ hội việc làm tốt không nằm trên các trang tuyển dụng mà đi qua các mối quan hệ. Vì vậy, một việc cực kỳ đáng làm trước Tết là kết nối lại với những người từng làm việc cùng, sếp cũ, đồng nghiệp cũ, đối tác, bạn học cũ đang đi làm.

Bạn không cần nhắn tin quá cầu kỳ. Chỉ cần một lời hỏi thăm cuối năm, chia sẻ ngắn gọn rằng bạn đang tìm cơ hội mới sau Tết và rất trân trọng nếu họ có thể giới thiệu hoặc chia sẻ thông tin phù hợp. Cách tiếp cận chân thành và thẳng thắn thường tạo thiện cảm hơn là vòng vo.

Ngoài ra, hãy tham gia các nhóm nghề nghiệp trên mạng xã hội, diễn đàn chuyên môn hoặc sự kiện online/offline liên quan đến lĩnh vực của bạn. Khi bạn xuất hiện thường xuyên hơn trong các cuộc trao đổi chuyên môn, cơ hội được nhớ tới khi có vị trí trống cũng cao hơn. Nhiều nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên được giới thiệu nội bộ vì họ tin vào sự “bảo chứng” từ người quen. Chỉ một lời giới thiệu đúng lúc có thể rút ngắn cả quá trình tìm việc của bạn.

3. Chuẩn bị trước như thể lời mời phỏng vấn có thể đến bất cứ lúc nào

Rất nhiều người đợi có lịch phỏng vấn rồi mới cuống cuồng chuẩn bị. Nhưng nếu bạn làm tốt bước này từ trước Tết, bạn sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng và tự tin hơn hẳn khi cơ hội xuất hiện.

Hãy viết ra và luyện tập các câu chuyện nghề nghiệp quan trọng của mình: một dự án thành công, một lần xử lý khủng hoảng, một tình huống làm việc nhóm khó, một sai lầm và bài học rút ra. Nhà tuyển dụng rất thích nghe những ví dụ thực tế thể hiện cách bạn suy nghĩ và hành động. Chuẩn bị trước giúp bạn trả lời mạch lạc, có điểm nhấn thay vì nói lan man.

Bên cạnh đó, tìm hiểu trước về các công ty bạn muốn ứng tuyển: họ làm gì, khách hàng là ai, văn hóa ra sao, gần đây có hoạt động nổi bật nào. Khi đi phỏng vấn mà bạn đặt được những câu hỏi “trúng vấn đề” của doanh nghiệp, bạn sẽ được nhìn nhận như một ứng viên nghiêm túc và thực sự quan tâm, chứ không chỉ rải CV hàng loạt.

Cuối cùng, đừng quên chuẩn bị cả tác phong: cách ăn mặc phù hợp, giọng nói rõ ràng, thái độ tự tin nhưng cầu thị. Những yếu tố này nghe có vẻ nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến ấn tượng ban đầu.

Thất nghiệp trước Tết có thể khiến bạn sốt ruột, nhưng nếu tận dụng tốt khoảng thời gian này để nâng cấp hồ sơ, mở rộng kết nối và chuẩn bị kỹ cho phỏng vấn, bạn sẽ bước vào mùa tuyển dụng sau Tết với một tâm thế hoàn toàn khác. Khi cơ hội đến, bạn không chỉ sẵn sàng nắm bắt, mà còn đủ nổi bật để được chọn.