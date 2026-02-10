Người có khoản vay, thẻ tín dụng đến hạn vào khoảng thời gian này cần chú ý

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố lịch cung cấp dịch vụ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, VPBank phục vụ giao dịch tại quầy đến 17h ngày 13/02/2026 (26 tháng Chạp âm lịch) và nghỉ Tết từ ngày 14/02 đến hết ngày 22/02/2026. Ngân hàng sẽ làm việc trở lại bình thường từ ngày 23/02/2026 (mùng 7 tháng Giêng).

Trong thời gian nghỉ Tết, các dịch vụ ngân hàng số như chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản nhanh 24/7, thanh toán hóa đơn, nạp tiền dịch vụ, tiện ích thẻ trên VPBank NEO vẫn hoạt động bình thường. Riêng chuyển khoản thường liên ngân hàng chỉ được xử lý đến 16h ngày 13/02/2026, các giao dịch phát sinh sau thời điểm này sẽ được thực hiện từ 5h ngày 23/02/2026.

Đáng chú ý, VPBank lưu ý các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng hoặc thấu chi đến hạn trong thời gian từ ngày 14–22/02/2026 cần được khách hàng chủ động thanh toán đúng hạn theo thông báo để tránh rơi vào tình trạng quá hạn.

Cụ thể, với các thẻ MC2 Mastercard, S Rewards Mastercard, No1 Credit, CommCredit Mastercard, khách hàng cần hoàn tất thanh toán số dư tối thiểu trước 17h ngày 23/02/2026.

Với các thẻ Platinum Priority Credit và VNA Priority Credit, hạn thanh toán số dư tối thiểu được giữ nguyên trước 17h ngày 14/02/2026.

Trường hợp thẻ tín dụng có ngày chốt sao kê trùng kỳ nghỉ Tết (14–22/02/2026), hệ thống sẽ chốt sao kê vào ngày 14/02/2026; các giao dịch phát sinh sau thời điểm chốt sẽ được hạch toán vào kỳ sao kê tiếp theo.

Đối với các khoản vay, thấu chi đã quá hạn, VPBank yêu cầu khách hàng thanh toán toàn bộ dư nợ quá hạn (gồm gốc, lãi, lãi phạt…) trước 17h ngày 13/02/2026. Riêng khoản thấu chi đến hạn trong thời gian nghỉ Tết, nếu được thanh toán trước 17h ngày 23/02/2026, hệ thống sẽ không tính quá hạn.

VPBank cho biết việc đăng ký vay và mở thấu chi trực tuyến sẽ tạm ngưng từ 17h ngày 13/02/2026. Các hồ sơ đăng ký sau thời điểm này sẽ được giải ngân trở lại từ ngày 23/02/2026.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra lịch trả nợ, hạn thanh toán thẻ tín dụng và số dư tài khoản trước kỳ nghỉ, đặc biệt với các nghĩa vụ tài chính rơi vào giai đoạn từ 14–22/02/2026. Khách hàng có thể theo dõi thông tin chi tiết trên website VPBank hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kịp thời, tránh phát sinh rủi ro tài chính không đáng có trong dịp đầu năm mới.