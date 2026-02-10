Chủ tài khoản Agribank đặc biệt lưu ý: Thông báo quan trọng liên quan tới giao dịch chuyển tiền, rút tiền từ ngân hàng này sắp tới đây

Mới đây, ngân hàng Agribank đã phát đi thông báo chính thức tới khách hàng trên toàn quốc về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo thông báo, Agribank sẽ nghỉ giao dịch trực tiếp tại quầy từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Ngân hàng sẽ làm việc trở lại từ thứ Hai, ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong thời gian nghỉ lễ, Agribank cho biết khách hàng vẫn có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử thông qua các nền tảng Agribank Plus và Agribank Retail eBanking. Các giao dịch rút tiền, thanh toán qua thẻ Agribank vẫn được duy trì bình thường tại hệ thống ATM và các điểm chấp nhận thẻ.

Đối với các nhu cầu hỗ trợ phát sinh trong kỳ nghỉ, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài hoạt động 24/7 cũng như các số đường dây nóng được niêm yết tại chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc.

Theo quy định chung của Nhà nước, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày làm việc, chưa bao gồm ngày nghỉ cuối tuần. Trên cơ sở đó, phần lớn các ngân hàng thương mại trong hệ thống dự kiến sẽ áp dụng lịch nghỉ tương đồng, bao gồm việc tạm dừng giao dịch trực tiếp tại quầy trong thời gian nghỉ Tết và đồng loạt mở cửa trở lại từ ngày 23/2/2026.

Tuy nhiên, các ngân hàng cũng lưu ý rằng dịch vụ ngân hàng số, ATM và thanh toán thẻ sẽ tiếp tục được duy trì xuyên suốt kỳ nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, chi tiêu và chuyển tiền của người dân trong dịp Tết.