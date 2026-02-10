Giá vàng hôm nay 10-2: Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 10-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.024 USD/ounce, tăng mạnh 44 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.980 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn gia tăng, trong bối cảnh các yếu tố toàn cầu vẫn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn. Sự suy yếu của chỉ số đô la Mỹ và đà tăng của giá dầu thô tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng đi lên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định các biến động mạnh gần đây trên thị trường vàng phần lớn xuất phát từ hoạt động giao dịch tại Trung Quốc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, ông Bessent cho biết: "Vấn đề giá vàng đã trở nên hỗn loạn ở Trung Quốc. Họ đang phải thắt chặt các yêu cầu ký quỹ. Vì vậy, vàng dường như là một sự bùng nổ đầu cơ điển hình".

Phát biểu này có thể nhằm giải thích về đợt vàng tăng giá kỷ lục trước đó – được thúc đẩy bởi mua đầu cơ, bất ổn địa chính trị và lo ngại về chính sách tiền tệ, trước khi thị trường đảo chiều mạnh vào cuối tháng 1.

Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cho thấy các nhà quản lý quỹ đã giảm vị thế mua ròng vàng tương lai đáng kể trong những tuần gần đây, phản ánh sự điều chỉnh sau giai đoạn biến động mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc vẫn duy trì ổn định, góp phần tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng.