Những thời điểm “tuyệt đối không nên mua bạc”

Tuy nhiên, khác với vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn lâu đời, bạc mang trong mình nhiều đặc điểm khiến rủi ro cao hơn đáng kể.

Không phải lúc nào mua bạc cũng hợp lý, thậm chí có những thời điểm nhà đầu tư cá nhân được khuyến cáo tuyệt đối không nên xuống tiền, nếu không muốn rơi vào trạng thái “mua đỉnh - bán đáy”.

Khi giá bạc tăng nóng trong thời gian ngắn

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của nhà đầu tư mới là mua bạc khi giá đã tăng mạnh chỉ trong vài tuần hoặc vài tháng. Bạc có độ biến động lớn, thường xuyên ghi nhận các nhịp tăng hai chữ số trong thời gian ngắn, nhưng cũng sẵn sàng điều chỉnh sâu ngay sau đó.

Khi giá bạc tăng nhanh, tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) dễ khiến nhà đầu tư lao vào mua ở vùng cao, trong khi lực mua này phần lớn đến từ đầu cơ ngắn hạn. Lịch sử thị trường cho thấy, sau các nhịp tăng nóng, bạc thường bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh để “xả” lượng đầu cơ, và người mua sau cùng thường là nhóm chịu rủi ro lớn nhất.

Khi đồng USD và lãi suất toàn cầu đang ở xu hướng tăng

Bạc, cũng như vàng, có mối quan hệ nghịch với đồng USD và mặt bằng lãi suất. Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao khiến chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý gia tăng.

Khi gửi tiết kiệm hoặc trái phiếu mang lại lợi suất hấp dẫn, bạc, vốn không tạo ra dòng tiền trở nên kém hấp dẫn hơn. Mua bạc trong giai đoạn lãi suất tăng hoặc USD mạnh lên thường đồng nghĩa với việc “đi ngược dòng tiền lớn”, một lựa chọn rủi ro đối với nhà đầu tư cá nhân.

Khi kinh tế toàn cầu giảm tốc nhưng chưa rơi vào khủng hoảng

Khác với vàng, bạc vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp, được sử dụng nhiều trong sản xuất điện tử, năng lượng mặt trời và công nghiệp chế tạo. Điều này khiến bạc nhạy cảm với chu kỳ kinh tế hơn vàng.

Trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm lại nhưng chưa xuất hiện khủng hoảng tài chính, nhu cầu công nghiệp suy yếu có thể kéo giá bạc đi xuống. Đây là thời điểm bạc không phát huy vai trò “trú ẩn”, trong khi lực cầu sản xuất lại giảm, khiến giá dễ rơi vào trạng thái giằng co hoặc điều chỉnh.

Khi mua bạc với kỳ vọng “ăn nhanh, lướt sóng”

Bạc không phải là tài sản phù hợp với nhà đầu tư thích lướt sóng nếu không có kinh nghiệm và kỷ luật cao. Biên độ dao động lớn khiến lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn, nhưng cũng đồng thời phóng đại thua lỗ nếu thị trường đi ngược kỳ vọng.

Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư cá nhân mua bạc với suy nghĩ “giá còn rẻ, khó giảm sâu”, nhưng lại không có chiến lược cắt lỗ rõ ràng. Trong những nhịp giảm mạnh, tâm lý chờ giá hồi thường khiến khoản lỗ ngày càng phình to, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy hoặc mua theo tin đồn.

Khi chưa hiểu rõ chênh lệch giá mua - bán và chi phí liên quan

Với bạc vật chất, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra thường cao hơn vàng, đặc biệt ở thị trường bán lẻ. Ngoài ra, bạc còn phát sinh chi phí lưu trữ, bảo quản và thanh khoản không cao bằng vàng miếng.

Trong nhiều trường hợp, dù giá bạc thế giới tăng nhẹ, nhà đầu tư vẫn chưa thể có lãi do phải “gánh” chênh lệch mua – bán lớn. Mua bạc khi chưa tính kỹ các chi phí này dễ dẫn đến cảm giác “giá lên mà tài khoản vẫn âm”.

Khi coi bạc là tài sản trú ẩn tuyệt đối

Một sai lầm nguy hiểm khác là đặt bạc ngang hàng với vàng về vai trò bảo toàn giá trị. Trong các cú sốc tài chính lớn, vàng thường được ưu tiên hơn, trong khi bạc có thể giảm mạnh do yếu tố công nghiệp chi phối.

Bạc phù hợp hơn với vai trò đa dạng hóa danh mục ở tỷ trọng nhỏ, thay vì là “nơi gửi gắm an toàn” cho phần lớn tài sản. Mua bạc với kỳ vọng trú ẩn tuyệt đối trong mọi kịch bản thị trường có thể dẫn đến quyết định sai lầm về thời điểm.

Bạc là tài sản đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ bản chất và chu kỳ. Những thời điểm giá tăng nóng, lãi suất cao, kinh tế giảm tốc nhẹ, hoặc khi nhà đầu tư chỉ chạy theo tâm lý đám đông, đều là lúc tuyệt đối không nên mua bạc.

Với nhà đầu tư cá nhân, bạc chỉ nên được xem là một phần nhỏ trong danh mục, mua khi thị trường điều chỉnh, định giá hợp lý và có kế hoạch nắm giữ rõ ràng. Ngược lại, mua bạc theo cảm xúc, tin đồn hoặc kỳ vọng làm giàu nhanh có thể biến kim loại “lấp lánh” này thành một bài học đắt giá về quản trị rủi ro.