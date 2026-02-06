Giá bạc giảm gần 6 triệu đồng/kg

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.694.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.777.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 195 nghìn đồng/lượng mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 71.840.000 đồng/thỏi (mua vào) và 74.053.000 đồng/thỏi (bán ra), tương đương giảm khoảng 5,65 triệu đồng/kg so với phiên hôm qua, cập nhật lúc 10:01 ngày 6/2.

Giá bạc đã giảm mạnh tới 9,6% xuống khoảng 64,1 USD/ounce vào thứ Sáu trước khi phục hồi lên trên 70 USD/ounce, trong bối cảnh giảm đòn bẩy lan rộng và biến động gia tăng trên thị trường tài chính.

Kim loại trắng hiện đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh ngày 29 tháng 1, xóa sạch mọi lợi nhuận trong năm và đánh dấu sự sụp đổ mạnh nhất kể từ năm 1980. Bạc và các kim loại quý khác đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào tháng Giêng, do rủi ro địa chính trị gia tăng, sự bất ổn kinh tế và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Việc mua vào mang tính đầu cơ, đặc biệt là từ các nhà giao dịch Trung Quốc, đã làm tăng thêm sự hưng phấn cho đợt tăng giá, khiến giá dễ bị đảo chiều mạnh khi tâm lý thị trường thay đổi.

Áp lực lên các kim loại quý càng tăng thêm sau sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la sau khi Kevin Warsh được đề cử làm chủ tịch Fed tiếp theo, người được xem là lựa chọn cứng rắn hơn. Sự biến động của bạc vượt xa các kim loại khác khi dòng vốn đầu cơ lớn lấn át các yếu tố cung cầu cơ bản.