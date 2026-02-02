Nửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc giảm thêm 10 triệu đồng/kg

Thị trường bạc trong nước tiếp tục trải qua một phiên biến động mạnh ngày 2/2, khi giá bạc thỏi giảm sâu chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nối dài đà lao dốc từ cuối tuần trước.

Theo dữ liệu của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, trong phiên sáng, bạc thỏi 999 loại 1 kg được niêm yết ở mức 84,03 triệu đồng/kg mua vào và 86,61 triệu đồng/kg bán ra. Tuy nhiên, chỉ đến đầu giờ chiều cùng ngày, giá bạc thỏi đã được điều chỉnh giảm mạnh, xuống còn khoảng 73,44 triệu đồng/kg mua vào và 75,71 triệu đồng/kg bán ra.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một buổi giao dịch, giá bạc thỏi trong nước đã “bốc hơi” hơn 10 triệu đồng/kg, tương đương mức giảm trên 12%. Nếu so với vùng đỉnh ghi nhận cuối tháng 1, khi giá bạc thỏi dao động quanh 120 triệu đồng/kg, mức sụt giảm đã lên tới hơn 40 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới rơi về đầu 70 USD/ounce

Đà giảm của thị trường trong nước diễn ra song song với diễn biến tiêu cực trên thị trường quốc tế. Trong phiên giao dịch gần nhất, giá bạc thế giới đã lùi về quanh 74 USD/ounce, giảm hơn 12% so với phiên trước đó. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tuần, sau khi kim loại này không giữ được vùng giá cao thiết lập hồi đầu năm 2026.

Trước đó, giá bạc thế giới từng vọt lên sát mốc 120 USD/ounce, được thúc đẩy bởi dòng tiền đầu cơ mạnh và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cùng các yếu tố kỹ thuật đã khiến xu hướng đảo chiều nhanh và mạnh.

Áp lực từ ký quỹ và nguy cơ giảm sâu hơn

Nhận định về triển vọng giá bạc, Anuj Gupta, chuyên gia hàng hóa, cho rằng xu hướng điều chỉnh có thể chưa dừng lại. Theo ông, sau khi tăng mức ký quỹ đối với đồng, Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) đã tiếp tục nâng yêu cầu ký quỹ với các kim loại quý.

Cụ thể, mức ký quỹ đối với vàng đã được nâng từ 6% lên 8%, trong khi ký quỹ đối với bạc tăng từ 11% lên 15%. “Động thái này dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại quý, trong đó có bạc”, ông Gupta nhận định.

Ngoài ra, ông cho biết ngành kinh doanh trang sức tại Ấn Độ – một trong những thị trường tiêu thụ lớn – đang chịu tác động kép khi giá vàng và bạc tăng mạnh trong khi nhu cầu vẫn trì trệ.

Trong khi đó, Amit Goel, Chiến lược gia toàn cầu trưởng tại Pace 360, cảnh báo giá bạc có thể giảm thêm tới 30%. Theo ông, khả năng đợt tăng giá bạc đã đạt đỉnh đang gia tăng sau khi giá bạc trên sàn COMEX không giữ được các mốc kỹ thuật quan trọng. “Nếu giá không thể phục hồi trong các phiên đầu tuần, tình trạng bán tháo hoảng loạn có thể lan rộng, đặc biệt sau khi thị trường Mỹ mở cửa”, ông Goel cho biết.

Dù nhu cầu dài hạn đối với bạc vẫn được đánh giá là còn nguyên vẹn, nhiều chuyên gia cho rằng kim loại này đang ở trạng thái “bong bóng ngắn hạn”, và nhịp điều chỉnh mạnh hiện nay có thể vẫn chưa kết thúc.