Tài khoản đột ngột có giao dịch 100 triệu đồng vào đúng 3 giờ chiều: Công an xã truy tìm thanh niên SN 2004

Mới đây, Công an xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh đã xác minh, phối hợp cùng người dân trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 5/2, anh Ngô Sỹ Bảo (SN 1987, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ nhận được 100 triệu đồng chuyển đến từ tài khoản của người lạ. Với tinh thần cảnh giác cao, lo ngại có thể liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng hoặc các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi, anh Bảo đã chủ động liên hệ với Công an xã Lạng Giang để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Quá trình rà soát, đối chiếu thông tin giao dịch, trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định người chuyển khoản nhầm là anh T.T.H (sinh năm 2004, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình). Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản online, do sơ suất nhập nhầm số tài khoản, anh H đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của anh Ngô Sỹ Bảo.

Với sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của Công an xã Lạng Giang, ngay sau khi nhận được thông tin xác minh từ cơ quan Công an, ngày 6/2, anh Ngô Sỹ Bảo đã hoàn trả đầy đủ số tiền trên cho anh T.T.H trong niềm vui và sự xúc động của cả hai bên.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Lạng Giang, anh Ngô Sỹ Bảo đã chuyển trả lại số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Qua sự việc trên, Công an xã ghi nhận, biểu dương tinh thần của anh Ngô Sỹ Bảo - một tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thượng tôn pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng khuyến cáo đến người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý; không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân; không chuyển trả lại ngay cho người lạ nếu không có sự xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để tránh những rủi ro không mong muốn xảy ra.

Theo Bộ Công an