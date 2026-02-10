Chỉ 10 ngày nghỉ Tết – tiền vẫn sinh lời cao, lãi vay vẫn giảm: Hộ kinh doanh lời kép với ACB

Với hộ kinh doanh, Tết là giai đoạn đặc biệt: doanh thu về nhiều, tiền mặt dồi dào, nhưng hoạt động nhập hàng thường tạm dừng để chờ sau kỳ nghỉ. Dòng tiền vì thế nằm trong tài khoản vài ngày đến vài tuần – tưởng là chuyện bình thường, nhưng thực tế lại là một khoản "lãng phí thầm lặng".

Từ thực tế đó, ACB triển khai các giải pháp giúp tiền của hộ kinh doanh tiếp tục "làm việc" ngay trong 10–20 ngày cao điểm Tết: tiền nhàn rỗi vẫn sinh lời ngắn hạn, doanh thu bán hàng giúp giảm ngay lãi vay đến 2%/năm, đồng thời dòng tiền được hỗ trợ chuẩn hóa theo Nghị định 70 để minh bạch hơn và dễ tiếp cận nguồn vốn hơn. Nói cách khác, chỉ trong một mùa Tết, tiền vừa sinh lời, vừa giảm chi phí, lại tạo nền tảng cho chặng kinh doanh tiếp theo.

Có tiền nhàn rỗi những ngày tết? Cho "làm việc" ngay với Chứng chỉ tiền gửi ACB

Sau đợt kinh doanh cao điểm cuối năm và trước Tết, nhiều hộ kinh doanh rơi vào tình huống quen thuộc: tiền đã về tài khoản nhưng chưa cần nhập hàng, để tạm qua Tết. Khoảng thời gian "chờ" vài ngày đến vài tuần này nếu không được tận dụng, số tiền đó gần như… không sinh ra thêm đồng nào.

Chứng chỉ tiền gửi của ACB đảm bảo tính linh hoạt với lợi suất lên đến 6,7%/năm.

ACB giải quyết đúng "nỗi đau" này bằng Chứng chỉ tiền gửi, được thiết kế phù hợp cho giai đoạn chuyển tiếp mùa Tết. Khách hàng có thể đầu tư chứng chỉ tiền gửi trước tết và sử dụng bất cứ lúc nào ngay sau tết với lợi suất 5,5%/năm; với thời gian nắm giữ dài hơn, lợi suất có thể lên đến 6,7%/năm.

Điểm "hời" nhất của Chứng chỉ tiền gửi ACB với hộ kinh doanh nằm ở tính linh hoạt. Khi cần xoay vốn sớm, khách hàng có thể bán trước hạn và vẫn được tính lãi theo thời gian nắm giữ thực tế. Toàn bộ quá trình mua, quản lý và rút tiền đều được thực hiện 100% trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, giúp chủ động kiểm soát dòng tiền mà không mất thời gian làm thủ tục.

Nói một cách đơn giản, thay vì để vài trăm triệu "ngủ quên" trong những ngày nghỉ Tết, hộ kinh doanh có thể biến khoảng thời gian này thành khoản sinh lời rõ ràng, đủ để bù đắp nhiều chi phí vận hành đầu năm. Đó là cách ACB giúp tiền của hộ kinh doanh không bao giờ đứng yên, ngay cả khi hoạt động kinh doanh tạm ngưng hoặc chững lại trong dịp Tết.

Doanh thu càng tập trung – lãi vay càng giảm: giảm đến 2%/năm

Với những hộ kinh doanh đang có khoản vay, Tết là thời điểm chi phí vốn cần được tính toán kỹ nhất. ACB triển khai một cơ chế rất "thực chiến" là Giảm lãi suất vay tự động, dựa trên chính số dư tiền trong tài khoản của hộ kinh doanh.

Giảm lãi vay đồng nghĩa mỗi ngày bán hàng trong mùa Tết là mỗi ngày tiết kiệm thêm chi phí vốn.

Cách vận hành rất đơn giản và sát với thực tế kinh doanh. Cụ thể, doanh thu bán hàng, tiền quét QR, tiền chuyển khoản hay tiền thu cuối ngày càng được tập trung về tài khoản ACB thì số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao. Trên cơ sở đó, ACB sẽ tự động điều chỉnh giảm lãi suất vay cho kỳ kế tiếp, với mức giảm có thể lên đến 2%/năm.

Điểm thuận lợi là hộ kinh doanh không cần gửi kỳ hạn, không cần khóa vốn, không phải làm thêm hồ sơ hay thương lượng lại lãi suất. Dòng tiền vẫn được sử dụng bình thường cho nhập hàng, trả lương và xoay vòng kinh doanh, trong khi chi phí lãi vay được giảm ngay. Với hộ kinh doanh, điều này đồng nghĩa mỗi ngày bán hàng trong mùa Tết là mỗi ngày tiết kiệm thêm chi phí vốn.

Đồng hành cùng Nghị định 70: minh bạch hơn – vay vốn dễ hơn

Từ năm 2025, Nghị định 70 đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch hóa doanh thu và chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Với nhiều hộ kinh doanh, đây không chỉ là câu chuyện tuân thủ quy định, mà còn kéo theo hàng loạt băn khoăn rất thực tế: ghi chép doanh thu sao cho đúng, quản lý dòng tiền thế nào cho rõ ràng, và liệu dữ liệu hiện có đã đủ để làm hồ sơ vay vốn hay chưa.

Trong bối cảnh đó, ACB không dừng lại ở các giải pháp gửi tiền hay giảm lãi vay, mà đồng hành sâu hơn cùng hộ kinh doanh bằng trọn bộ giải pháp số hóa. Từ tài khoản thanh toán chuyên biệt, công cụ quản lý thu – chi minh bạch, đến các giải pháp QR, POS, thu hộ…, toàn bộ dòng tiền được ghi nhận đầy đủ và liền mạch, hình thành lịch sử giao dịch rõ ràng phục vụ cho việc quản lý và vay vốn.

Nhờ đó, dòng tiền sau Tết không chỉ được tối ưu trong ngắn hạn, mà còn trở thành một "hồ sơ tài chính sống". Khi doanh thu và dòng tiền được chuẩn hóa, hộ kinh doanh có nền tảng thuận lợi hơn để tiếp cận vốn, rút ngắn thời gian xét duyệt và chủ động hơn trong kế hoạch phát triển dài hạn.

Có thể nói, các giải pháp của ACB tạo thành ba bước đi rõ ràng cho hộ kinh doanh trong mùa Tết: tiền nhàn rỗi những ngày tết được tận dụng qua Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn để sinh lời đến 5,5%/năm; dòng tiền bán hàng giúp giảm lãi vay tự động lên đến 2%/năm; và hệ thống giải pháp số theo Nghị định 70 giúp chuẩn hóa tài chính, minh bạch hơn và dễ tiếp cận vốn hơn.

Trong mùa cao điểm cuối năm, lợi thế không nằm ở việc có nhiều tiền hơn, mà ở cách để tiền tiếp tục tạo giá trị. Tết này, thay vì để tiền đứng yên, hộ kinh doanh có thêm lựa chọn để tiền làm việc cùng ACB, ngay cả khi hoạt động kinh doanh tạm chững trong kỳ nghỉ lễ.

Hộ kinh doanh quan tâm các giải pháp tối ưu dòng tiền mùa Tết của ACB, vui lòng tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.