Giá bạc sáng 10/2 giữ quanh mốc 84 triệu đồng/kg

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.061.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.156.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng nhẹ khoảng 20.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 81.627.000 đồng/thỏi (mua vào) và 84.160.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:16 ngày 10/2.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm khoảng 2% xuống mức 82 đô la một ounce, chấm dứt đà tăng hai ngày liên tiếp khi các nhà giao dịch chốt lời, trong khi sự biến động trên thị trường kim loại quý vẫn tiếp diễn sau đợt giảm mạnh lịch sử trong những tuần gần đây.

Kim loại trắng này cũng vẫn giảm khoảng 33% so với mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào ngày 29 tháng 1 ngay trước đợt bán tháo làm mất gần 50% giá trị của nó.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho rằng những biến động cực đoan trên thị trường kim loại là do các nhà giao dịch Trung Quốc gây ra, mô tả đợt tăng giá gần đây là một sự bùng nổ đầu cơ.

Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang các báo cáo việc làm và lạm phát của Hoa Kỳ bị trì hoãn dự kiến công bố trong tuần này để tìm hướng đi cho chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Ngân hàng trung ương được dự đoán rộng rãi sẽ giữ lãi suất ổn định trong tháng 3, với hai đợt cắt giảm lãi suất được dự kiến vào cuối năm. Các kim loại quý khác, bao gồm vàng, bạch kim và palladium, cũng giảm giá vào thứ Ba 10/2.