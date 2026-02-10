Khách hàng gửi tiết kiệm 6 tỷ, 1 năm sau đến rút bị ngân hàng nói thẳng: Anh phải nộp thêm 530 triệu!

Ở độ tuổi 43, sau khi đã trả hết nợ vay mua nhà, Lưu Gia Minh nghĩ rằng cuộc đời mình từ nay trở về sau thế là nhẹ gánh, có thể túc tắc làm việc từ đó tới khi về hưu. Cách đây 2 năm, sau khi bố mẹ qua đời, Gia Minh được thừa hưởng một khoản tiền từ việc bán mảnh đất ông bà để lại.

Cầm số tiền lớn trong tay, lại không có nợ nần gì, cũng chẳng ham đầu tư, Gia Minh quyết định gửi tiết kiệm toàn bộ 1,750 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng) với kỳ hạn 3 năm. Nhân viên tư vấn cho anh một gói tiết kiệm “lĩnh lãi đầu kỳ” với lãi suất 4,5%/năm.

Gia Minh tính nhẩm và thấy khá hời. Với 3 năm, tổng tiền lãi anh được nhận ngay là 236.250 NDT (khoảng hơn 800 triệu đồng). Số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán của anh chỉ sau một ngày làm thủ tục. Cầm khoản lãi lớn trong tay, Gia Minh thấy quyết định của mình quá đúng đắn. Anh dùng một phần để sửa lại ngôi nhà, một phần để đành xoay vòng vốn kinh doanh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến đúng một năm sau. Thị trường xây dựng chững lại, một đối tác lớn chậm thanh toán khiến dòng tiền của Gia Minh bị đứt đoạn. Anh xoay xở đủ cách nhưng vẫn thiếu một khoản để trả tiền hàng cho nhà cung cấp, nếu không sẽ mất mối làm ăn lâu năm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định rút sổ tiết kiệm, cũng không còn cách nào khác.

Gia Minh mang hợp đồng tiền gửi đến ngân hàng, thế nhưng sau khi kiểm tra hồ sơ, nhân viên giao dịch nhẹ nhàng nói một câu khiến anh sững người: “Khoản tiền gửi ban đầu sẽ bị khấu trừ 157.500 NDT (khoảng 530 triệu đồng)” .

Theo quy định, khi rút trước hạn, ngân hàng sẽ tính lại tiền lãi theo thời gian thực gửi. Với sản phẩm này, lãi thực tế anh được hưởng sau 1 năm chỉ là phần lãi của năm đầu tiên, tức 78.750 NDT (khoảng 294 triệu đồng). Trong khi đó, anh đã nhận trước tới 236.250 NDT. Phần chênh lệch 157.500 NDT (khoảng hơn 530 triệu đồng) được xem là tiền lãi của 2 năm còn lại mà anh chưa gửi đủ thời gian.

“Vì vậy, khi anh tất toán sổ, ngân hàng sẽ thu hồi lại phần lãi chưa thực sự phát sinh này. Nếu số tiền lãi anh đã nhận trước vẫn còn trong tài khoản, chúng tôi sẽ tự động khấu trừ. Còn nếu anh đã sử dụng hết, anh cần nộp thêm vào để bù lại” - Nhân viên nói rõ ràng, đưa cho anh bảng tính chi tiết.

Gia Minh ngồi lặng vài phút. Số tiền lãi nhận từ năm trước anh đã dùng gần hết cho việc sửa nhà và xoay vòng kinh doanh, giờ trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu. Muốn rút được 1,750 triệu NDT tiền gốc, anh buộc phải nộp lại đủ 157.500 NDT tiền lãi “ứng trước” kia. Nếu không, hệ thống sẽ không cho tất toán.

Không còn cách nào khác, Gia Minh phải vay tạm người quen để nộp lại phần tiền lãi đó. Sau khi hoàn tất, anh mới rút được đủ tiền gốc để giải quyết việc làm ăn. Vấn đề trước mắt được xử lý, nhưng anh vẫn thấy hụt hẫng. Trong đầu anh từng nghĩ gửi tiết kiệm là an toàn tuyệt đối, nào ngờ chỉ vì chọn hình thức lĩnh lãi đầu kỳ mà khi cần tiền gấp lại rơi vào thế bị động.

Vài tuần sau, khi mọi chuyện đã ổn thỏa hơn, Gia Minh kể lại câu chuyện của mình cho bạn bè. Nhiều người cũng bất ngờ vì chưa từng để ý sự khác biệt giữa lĩnh lãi cuối kỳ và đầu kỳ. Nhìn bề ngoài, nhận lãi sớm có vẻ lợi, nhưng thực chất đó giống như một khoản “ứng trước”, đi kèm điều kiện phải gửi đủ thời gian. Nếu phá vỡ cam kết giữa chừng, phần lợi đó sẽ quay lại thành nghĩa vụ phải trả.

Gia Minh không trách ngân hàng, vì quy định đã rõ ràng. Anh chỉ tự trách mình đã không tính tới kịch bản xấu, khi dòng tiền kinh doanh có thể gặp trục trặc bất cứ lúc nào. Từ sau lần đó, anh vẫn gửi tiết kiệm, nhưng luôn chia tiền thành nhiều sổ nhỏ, chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ để nếu cần rút trước hạn cũng không rơi vào cảnh phải móc thêm tiền túi ra nộp. Với anh, bài học nhớ đời không nằm ở con số hơn 150.000 NDT, mà ở việc hiểu rằng bất kỳ quyết định tài chính nào cũng cần nhìn cả mặt thuận lẫn mặt ràng buộc phía sau.

