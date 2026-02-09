Nhận được khoản tiền này vào tài khoản, người dân cần chú ý thông báo từ công an!

Năm 2026, các cơ quan chức năng và nhiều ngân hàng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo tài chính gia tăng, với kịch bản ngày càng tinh vi. Không còn dừng ở những tin nhắn trúng thưởng hay vay tiền online đơn giản, các đối tượng hiện nay dàn dựng tình huống bài bản, tạo áp lực tâm lý và lợi dụng chính sự lo lắng của khách hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Chiêu "chuyển nhầm tiền" và yêu cầu cung cấp mã xác thực

Một thủ đoạn đang được cơ quan chức năng cảnh báo là đối tượng cố tình chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo "chuyển nhầm" và yêu cầu hoàn trả. Trong quá trình trao đổi, kẻ gian tìm cách đề nghị cung cấp mã OTP hoặc hướng dẫn truy cập vào đường link giả để "xác nhận giao dịch".

Theo khuyến cáo phát đi từ Công an tỉnh Phú Thọ mới đây, thời điểm cao điểm lễ Tết, tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động với nhiều kịch bản tinh vi liên quan đến việc chuyển nhầm tiền. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo lắng của người dân, khiến nạn nhân xử lý vội vàng.

Thủ đoạn phổ biến là "chuyển tiền mồi": chuyển khoản một số tiền nhỏ để tạo tình huống, sau đó giả danh người chuyển nhầm, nhân viên ngân hàng hoặc công ty thu hồi nợ, liên tục thúc ép chuyển trả vào tài khoản khác do chúng chỉ định, thậm chí kèm theo lời đe dọa về trách nhiệm pháp lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin bảo mật cho bất kỳ ai; không tự ý chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ. Khi phát hiện có tiền lạ vào tài khoản, cần giữ nguyên giao dịch, lưu lại thông tin và liên hệ ngay ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý đúng quy định.

Giả danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản an toàn"

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là gọi điện thông báo tài khoản có giao dịch bất thường, nghi bị xâm nhập hoặc liên quan đến hành vi rửa tiền. Đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, thậm chí đọc đúng một số thông tin cá nhân của khách hàng để tạo niềm tin.

Sau đó, nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền vào một "tài khoản an toàn" để bảo toàn tài sản hoặc phục vụ điều tra. Trên thực tế, đây là tài khoản do nhóm lừa đảo kiểm soát. Nhiều trường hợp mất toàn bộ số tiền tích lũy chỉ sau vài phút chuyển khoản.

Các ngân hàng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền sang tài khoản cá nhân để "giữ hộ" hay "xác minh". Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, người dân nên chủ động tắt máy và gọi lại tổng đài chính thức được công bố trên website ngân hàng.

Gửi link giả mạo, đánh cắp thông tin đăng nhập và OTP

Song song với hình thức gọi điện, tin nhắn và email giả mạo cũng xuất hiện dày đặc. Đường link được thiết kế giống giao diện website ngân hàng, yêu cầu khách hàng đăng nhập để "xác thực giao dịch" hoặc "cập nhật bảo mật".

Chỉ cần nhập tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP, kẻ gian có thể kiểm soát tài khoản và thực hiện các giao dịch rút tiền. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân chỉ phát hiện khi tiền đã bị chuyển đi.

Khuyến cáo được đưa ra là không bấm vào các đường link lạ. Nếu cần kiểm tra thông tin, khách hàng nên tự nhập địa chỉ website chính thức trên trình duyệt hoặc truy cập trực tiếp ứng dụng ngân hàng.

Dàn dựng kịch bản tinh vi, lợi dụng công nghệ AI

Một số nhóm lừa đảo còn sử dụng công nghệ giả mạo giọng nói hoặc hình ảnh để tăng mức độ thuyết phục. Bằng cách tạo áp lực thời gian hoặc viện dẫn lý do khẩn cấp, đối tượng khiến nạn nhân hoang mang và đưa ra quyết định trong trạng thái mất bình tĩnh.

Trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến, ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh hơn. Không ít trường hợp chỉ vì một phút thiếu cảnh giác mà mất số tiền tích lũy nhiều năm.

Các ngân hàng và cơ quan chức năng khuyến nghị người dân tuân thủ nguyên tắc: không cung cấp mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã CVV cho bất kỳ ai; không chuyển tiền theo hướng dẫn qua điện thoại; xác minh thông tin qua kênh chính thức trước khi thực hiện giao dịch.

Trong kỷ nguyên số, bảo mật không còn là trách nhiệm riêng của tổ chức tài chính. Giữ bình tĩnh, kiểm chứng đa chiều và không hành động theo cảm xúc là "lá chắn" quan trọng nhất để bảo vệ tài sản cá nhân trong năm 2026.