Xây nhà 1 tỷ cho bố mẹ, 2 năm sau, người con chết lặng nghe công bố di chúc

Kính Minh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thấy tim nặng trĩu chỉ vì vài dòng chữ trên tờ giấy mỏng. Cậu từng đối mặt với đủ áp lực nơi thành phố lớn, từng trắng tay khi khởi nghiệp thất bại, từng làm lại từ đầu bằng công việc bán hàng lương cứng ít ỏi. Nhưng cảm giác khi nghe công bố bản di chúc của cha mẹ lại là một kiểu đau đớn rất khác.

3 năm trước, khi vừa ổn định hơn về tài chính, Kính Minh quyết định làm một việc mà cậu ấp ủ từ lâu: xây lại căn nhà cũ ở quê cho bố mẹ. Ngôi nhà mái ngói đã xuống cấp, tường nứt, mùa mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa buốt đến tận xương. Mỗi lần gọi điện về nghe mẹ ho khan, cậu lại thấy mình như đang… mắc nợ bố mẹ.

Sau nhiều tháng tính toán, gom góp tiền tiết kiệm và vay thêm ngân hàng, Kính Minh gửi về quê 295.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) để xây nhà mới. Với người ở thành phố, số tiền đó có thể chỉ đủ đặt cọc một căn hộ nhỏ, nhưng ở quê, nó là cả một cơ ngơi khang trang.

Ngày ngôi nhà hoàn thành, Kính Minh xin nghỉ phép về làm tiệc tân gia. Nhìn bố đi đi lại lại trong căn phòng sáng sủa, tay sờ lên bức tường mới sơn, còn mẹ thì hí húi xếp chăn gối trong phòng ngủ mới, cậu thấy mọi mệt mỏi mấy năm qua đều xứng đáng. Hàng xóm đến chơi ai cũng khen bố mẹ cậu có phúc, có cậu con trai hiếu thảo.

Kính Minh chỉ cười. Cậu không nghĩ mình hiếu thảo, chỉ thấy đó là điều nên làm. Từ nhỏ, bố mẹ đã tằn tiện từng đồng cho cậu ăn học.

Sau bữa tiệc tân gia, Kính Minh lại quay về thành phố, tiếp tục guồng quay công việc. Vì khoản vay xây nhà, cậu gần như không dám tiêu xài gì cho bản thân. Bạn bè rủ đi du lịch, ăn uống, cậu đều từ chối. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: cố vài năm nữa trả hết nợ, rồi mới tính chuyện riêng.

2 năm trôi qua, một buổi chiều, Kính Minh nhận được cuộc gọi từ hàng xóm ở quê. Bố cậu bị đột quỵ, không qua khỏi. Chưa kịp nguôi cơn buồn thì vài tháng sau, mẹ cậu cũng lâm bệnh nặng rồi mất. Mọi chuyện đến dồn dập khiến Kính Minh cảm thấy bản thân kiệt quệ, không còn trụ nổi.

Sau tang lễ, theo lời trưởng thôn, Kính Minh được đưa cho một phong bì mà bố mẹ gửi trước đó. Bên trong là bản di chúc viết tay, chữ của bố run run nhưng vẫn rõ ràng. Cậu ngồi một mình trong căn nhà mà chính mình đã bỏ tiền xây, mở tờ giấy ra đọc.

Nội dung đầu tiên khiến cậu sững lại: căn nhà mới sẽ để lại cho em trai Kính Vũ, người đang sống cùng vợ con ở quê. Phần đất phía sau vườn cũng ghi tên em trai. Kính Minh đọc đi đọc lại, đầu óc ong lên.

Cậu không phải người tính toán chuyện thừa kế, nhưng cảm giác hụt hẫng là thật. Trong suốt mấy năm qua, mỗi tháng cậu còng lưng trả nợ ngân hàng, nhiều đêm mất ngủ vì áp lực. Vậy mà trong di chúc, tên cậu hoàn toàn không xuất hiện.

Bố mẹ viết rằng họ biết cậu đã hy sinh rất nhiều. Nhưng Kính Minh đang sống ở thành phố, có công việc ổn định, còn em trai thì làm nông, thu nhập bấp bênh, lại có hai đứa con nhỏ. Căn nhà ở quê nếu để cho Kính Minh thì cũng sẽ bỏ trống, trong khi gia đình em trai lại cần chỗ ở lâu dài.

Nước mắt Kính Minh rơi lúc nào không hay. Hóa ra, bố mẹ đã nghĩ cho cả hai anh em theo cách của riêng họ. Không công bằng tuyệt đối, nhưng lại là lựa chọn mà họ cho là ít thiệt thòi nhất cho gia đình. Kính Minh gấp tờ di chúc lại, bước ra sân. Nắng chiều rơi xuống khoảng vườn nhỏ, nơi mẹ từng trồng rau, nơi bố từng ngồi uống trà.

Cậu nhận ra số tiền mình đã gom góp, vay mượn không chỉ đổi lấy một căn nhà, mà còn là những năm tháng cuối đời của bố mẹ được sống trong khang trang, ấm áp. Còn phần thiệt thòi của mình, có lẽ cậu sẽ tự học cách chấp nhận, như cách bố mẹ cả đời âm thầm kiếm tiền, tằn tiện nuôi 2 anh em thành người.

