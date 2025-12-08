Tiết kiệm 10 năm để xây nhà cho bố mẹ, đào xong cái móng đã cạn tiền vì 1 sai lầm

Tử Du - Cô gái quê ở Vân Nam (Trung Quốc) là một nhà thiết kế thời trang, có thương hiệu của riêng mình. Hành trình khởi nghiệp và làm chủ của cô khá thuận lợi, tuy nhiên trong suốt 1 thập kỷ, Tử Du gần như luôn sống tằn tiện, chi tiêu tối giản hết sức vì ngay từ đâu, cô đã đặt mục tiêu phải kiếm đủ tiền để xây nhà cho bố mẹ.

Mãi đến năm 2016 - tròn 10 năm kể từ khi đi làm, Tử Du mới gom đủ tiền để thực hiện điều cô muốn bấy lâu. Ngày về quê, cô bàn với bố mẹ, phá bỏ toàn bộ căn nhà cũ đã mục nát. Nhưng cũng từ đây, cả chuyện xây nhà lẫn chuyện kiếm tiền của cô đều rơi vào vòng xoáy trắc trở: Vừa đổ xong móng, toàn bộ ngân sách đã cạn sạch.

Không lâu sau đó, dịch Covid-19 xuất hiện khiến cửa hàng thời trang mà cô làm chủ cũng phải tạm đóng cửa, doanh thu về 0 và thậm chí còn âm vì tốn tiền thuê mặt bằng. Suốt 3 năm kể từ 2019 đến 2021, Tử Du chỉ có thể dựa vào việc livestream bán hàng để kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ, đồng thời trang trải nợ nần.

Đến tận cuối năm 2022 - nghĩa là 6 năm sau khi dỡ bỏ nhà cũ, căn nhà mà Tử Du xây cho bố mẹ mới hoàn thiện. Căn nhà đỏ nổi bật giữa đồng ruộng, không chỉ kết nối thiên nhiên mà còn kết nối cả những năm tháng bươn chải của cô gái trẻ. Tử Du quyết định đóng cửa công ty ở thành phố Côn Minh, dọn về quê sống cùng bố mẹ, dành thời gian để chăm sóc cha mẹ khi họ bước vào tuổi xế chiều.

"Bố mẹ tôi lao động cả đời ngoài đồng. Căn nhà này là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất mà tôi nghĩ rằng mình có thể tặng cho họ" - cô nói.

Tử Du

Căn nhà Tử Du cất công dồn tiền bạc, tâm huyết tặng cho bố mẹ nằm trên triền dốc 45 độ. Căn nhà được chia làm 2 không gian khác nhau với 2 lối đi riêng: Một bên là không gian sinh hoạt như phòng bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh; một bên là không gian tiếp khách, tụ họp với gia đình và bạn bè.

Điểm đặc biệt nằm ở giữa sân: Một chiếc cây cổ thụ với tuổi đời lớn hơn cả tuổi của bố cô. Tử Du nhất quyết giữ lại tán cây này thay vì dỡ bỏ, một phần vì muốn không gian có bóng mát, một phần vì đây là dấu ấn từ thời ông bà nội, chính ông bà đã trồng chiếc cây này, trên mảnh đất mà cả gia đình cô được thừa kế.

Chia sẻ về mục tiêu xây nhà cho bố mẹ, Tử Du cho biết ý nghĩ này đã hình thành trong cô từ thời còn học cấp 1, khi cô thấy bạn bè cùng trang lứa sớm được sống trong những ngôi nhà mới, còn nhà mình mỗi ngày một xuống cấp. Bố mẹ cô là nông dân, rất vất vả mới nuôi được cô khôn lớn. Dẫu vậy, bố luôn động viên cô học tập, luôn đáp ứng mọi nhu cầu trau dồi tri thức của con gái.

Là con 1, Tử Du luôn tự nhủ phải cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm để cải thiện được cuộc sống của gia đình.

Trải lòng về hành trình xây nhà kéo dài tới 6 năm - một con số "không tưởng", Tử Du cho biết đây đều là lần đầu tiên cô và bố mẹ xây nhà, nên chẳng ai có kinh nghiệm. Sai lầm lớn nhất và cũng là lý do khiến mọi ước tính ngân sách ban đầu "trật khỏi đường ray" là vì đo đạc thiếu chính xác ngay từ ban đầu, nên chi phí đội lên cao gấp nhiều lần.

Chỉ riêng phần móng đã ngốn gần hết toàn bộ tiền tiết kiệm suốt 10 năm của cô. Sau đó, Tử Du vừa phải làm thêm, kiếm bao nhiêu cũng đồn hết vào hoàn thiện căn nhà. Thế nên trong suốt 6 năm thi công, cuộc sống của cô và bố mẹ có phần khắc khổ.

Nhưng cũng phải đến tận năm 2017 - 1 năm sau khi căn nhà hoàn thiện phần thô, cô mới sắm đủ nội thất và bố mẹ mới có thể sinh hoạt tiện nghi như bình thường.

Căn nhà mà Tử Du xây cho bố mẹ ở quê

Hiện tại, bố mẹ Tử Du đều đã gần 80 tuổi.

Ở trong căn nhà con gái xây cho, bố cô nói: "Nhà cửa hay tiền bạc với tôi không quan trọng, kể cả Tử Du không xây nhà, vẫn ở căn nhà cũ, được sống cùng con gái mới là điều hạnh phúc nhất" .

(Nguồn: China Press)