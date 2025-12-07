Bức ảnh đi chợ gây choáng: 435k đủ ăn cả tuần

Khoảng thời gian gần đây, khi rau củ nói riêng và thực phẩm nói chung tăng giá, nhiều người không khỏi giật mình thảng thốt mỗi lần xách túi đi chợ. Từ cọng hành đến quả cà chua hay mớ rau, cái gì cũng tăng hết. Thế nên tiền ăn cả tháng tăng theo cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một mẹ bỉm về chuyện đi chợ, đã khiến tất cả sửng sốt. Không biết là do khéo mua hay thực phẩm chỗ cô rẻ, mà 435k mua được từng này đồ, đủ ăn 1 tuần!

Ê hề rau củ, trứng, cá, tôm, thịt, trái cây. Cô cho biết chỗ này mua hết đúng 435k, đủ ăn 1 tuần!

"Chỗ này em mua chưa hết 500k, cụ thể là 435k, em dự kiến ăn 1 tuần. Ngân sách 1 tháng 2 triệu tiền ăn thôi. Mọi người có cách nào tiết kiệm được hơn nữa không ạ?" - Cô bày tỏ.

Dưới phần bình luận của bài đăng, tất cả đều bày tỏ sự ngạc nhiên: Rẻ thế này rồi còn muốn tiết kiệm thêm nữa sao?

"Trời sao đỉnh vậy bác ơi mua bao thứ mà chưa đến 500k. Không biết nhà mấy người ăn hay là 1 mình nhưng nhìn đồ tươi, tầm này mua được thế là tiết kiệm lắm rồi chứ không bớt thêm được đâu" - Một người bày tỏ.

"Chắc bạn này đi chợ đầu mối chứ vào siêu thị hoặc chợ nhỏ thì khó mua được với giá này lắm. Nhà mình cũng tuần đi chợ 1 lần, toàn trên dưới 1 triệu thôi mà nhà cũng chỉ có 2 vợ chồng, ăn cũng chẳng nhiều" - Một người cho biết.

"Chỗ mọi người rau củ giảm chưa chứ chỗ em vẫn thấy đắt quá, 16k 1 bắp ngô ngọt, 60k 1 cân mướp, tiền mua rau vẫn là đang nhiều hơn tiền mua thịt" - Một người thở dài.

"Như này mà vẫn muốn tiết kiệm hơn nữa thì chắc tự làm giá đỗ, ăn nhiều đậu phụ hơn thịt thà, thịt cá thiếu dặm vào thêm thôi chứ sao mà bớt được nữa. Còn không thì đi xin, mình cũng toàn về ngoại, bà có vườn rau tự trồng ở quê với trứng gà nhà nuôi nên đỡ được tí" - Một người chia sẻ.

"Bạn có thể cân nhắc mua thêm các loại củ vì có thể để được lâu, rau lá dễ hư nếu để tới mấy ngày cuối. Các loại củ có thể là củ dền, cà rốt, su hào, bí đỏ,…Bạn có thể cân nhắc thịt băm, đậu hũ, chả cá mè, giò sống, ức gà/má đùi gà vì có thể làm được nhiều món và tiết kiệm" - Một người khuyên.

Thực phẩm giá, làm sao để ổn định ngân sách ăn uống?

1. Mùa nào thức nấy

Chọn thực phẩm theo mùa là một trong những cách tiết kiệm chi phí ăn uống, mà vẫn đảm bảo được ăn ngon, ăn đủ chất. Vì rõ ràng, rau củ, trái cây đúng mùa thường có chất lượng tốt và giá rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trái vụ.

2. Điều chỉnh thói quen bảo quản, chế biến

Thay vì tiện đâu mua đó hoặc gặp gì mua nấy, trong bối cảnh giá rau nói riêng và giá thực phẩm nói chung đều có xu hướng tăng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách điều chỉnh thói quen bếp núc.

Ví dụ, không mua theo cảm hứng mà dựa trên thực đơn cả tuần, ưu tiên những món giàu dinh dưỡng nhưng giá thành không quá đắt, kết hợp thêm các nguồn chất xơ thay thế.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, kỹ năng bảo quản rau cũng giúp giảm thất thoát đáng kể: Rau củ mua về sơ chế sạch,dùng khăn giấy thấm nước lót hộp hoặc bọc trong túi zip để giữ tươi lâu. Mỗi bó rau úa đi đều là tiền thất thoát, nên giữ rau tươi lâu đồng nghĩa giảm tần suất đi chợ, giảm nguy cơ mua thêm những thứ không cần thiết.

3. Kết hợp trồng rau tại nhà hoặc gom mua theo nhóm

Nếu có ban công hoặc tầng thượng, gia đình hoàn toàn có thể tự trồng những loại rau dễ sống như rau thơm, cải ngọt, xà lách, húng quế, hành lá,... Đây là nguồn rau "0 đồng" cực kỳ thiết thực, đặc biệt trong những thời điểm giá cả leo thang.

Với những gia đình không có điều kiện trồng rau, một phương án khác rất hiệu quả là gom mua theo nhóm với hàng xóm, đồng nghiệp,... Mua theo thùng hoặc mua số lượng lớn từ các nhà cung cấp, giá thành có thể sẽ rẻ hơn, tiết kiệm hơn so với mua ít từng lần.