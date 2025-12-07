Bùng nổ với hơn 50 lần lập đỉnh trong năm 2025, giá vàng thế giới được dự báo có thể tăng tối đa 30% trong năm 2026

Bùng nổ với hơn 50 lần lập đỉnh trong năm 2025, giá vàng thế giới được dự báo tăng tối đa 30% trong năm 2026

Áp lực bất định tiếp tục phủ bóng triển vọng 2026

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), triển vọng giá vàng năm 2026 sẽ vẫn chịu tác động lớn từ những rủi ro địa kinh tế đang âm ỉ. Trong bối cảnh thị trường đặt cược vào việc duy trì mặt bằng vĩ mô hiện tại, sự phân hóa trong dữ liệu kinh tế toàn cầu khiến mức độ bất định vẫn rất cao.

Nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại và lãi suất tiếp tục giảm, vàng có thể hưởng lợi nhẹ. Trong trường hợp xảy ra suy thoái sâu hơn đi kèm rủi ro toàn cầu gia tăng, kim loại quý có khả năng tăng mạnh.

Ngược lại, nếu các chính sách của chính quyền ông Trump phát huy hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng và giảm căng thẳng địa chính trị, đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng sẽ kéo giá vàng đi xuống.

Dòng mua của ngân hàng trung ương, mức độ tái chế vàng và nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng định hình xu hướng thị trường.

Năm 2025 trở thành năm sinh lời tốt thứ tư của vàng kể từ năm 1971

Tính đến cuối tháng 11, vàng đã tăng hơn 60%, trở thành năm có mức sinh lời tốt thứ tư kể từ năm 1971. Sức nóng của thị trường đến từ hai yếu tố lớn: môi trường địa – kinh tế bất ổn và đồng USD suy yếu.

Trong bối cảnh trái phiếu kém hấp dẫn và thị trường chứng khoán được cảnh báo rủi ro, nhà đầu tư toàn cầu tăng mạnh tỷ trọng vàng trong danh mục. Ngân hàng trung ương các nước cũng tiếp tục gom vàng với mức mua cao hơn trung bình nhiều năm.

Ba kịch bản cho giá vàng năm 2026

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đưa ra ba kịch bản cho diễn biến giá vàng năm 2026.

Ở kịch bản “trượt nhẹ”, việc lãi suất giảm, đồng USD yếu và tâm lý phòng thủ gia tăng có thể giúp vàng tăng 5–15%, tùy mức độ suy giảm của kinh tế toàn cầu.

Trong trường hợp rủi ro địa chính trị leo thang, thương mại gián đoạn hoặc xuất hiện xung đột mới khiến kinh tế rơi vào suy thoái đồng bộ, giá vàng có thể bật tăng mạnh 15–30%.

Ngược lại, nếu các chính sách thúc đẩy tăng trưởng tại Mỹ phát huy hiệu quả, kéo lãi suất và USD đi lên, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh giảm 5–20%.

Dòng tiền đầu tư vào vàng vẫn còn dư địa tăng

WGC nhận định vàng vẫn giữ vai trò phòng thủ quan trọng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Dù vẫn có khả năng xảy ra kịch bản tiêu cực, nhà đầu tư nhiều khả năng tiếp tục nắm giữ một phần vàng trong danh mục do sự khó lường về địa kinh tế.

Ngoài nhu cầu đầu tư, động thái mua ròng của ngân hàng trung ương và xu hướng tái chế vàng cũng sẽ góp phần định hình thị trường trong năm tới.

Tổng hòa các yếu tố cho thấy, trong một thế giới ngày càng nhiều biến động, vàng vẫn duy trì vai trò là công cụ đa dạng hóa và bảo vệ danh mục trước rủi ro.