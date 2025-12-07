Giá vàng hôm nay 7/12: Chững lại sau khi nhà đầu tư chốt lời

Giá vàng thế giới chững lại sau khi giảm do hoạt động chốt lời. Hiện nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khả năng gần 90% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9 - 10/12.

Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, dữ liệu mới nhất cho thấy giá tiêu dùng không tăng tốc.

Dữ liệu này hầu như không ảnh hưởng đến dự báo chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 7/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.197 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall chia đều giữa quan điểm tăng và trung lập, trong khi nhà đầu tư Main Street vẫn duy trì xu hướng tăng áp đảo.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết: “ Tôi thận trọng cho đến cuộc họp của Fed vào tuần tới. Mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất là cao, nhưng xác suất quá lớn và việc cắt giảm đã được phản ánh vào giá vàng. Rủi ro nằm ở khả năng xảy ra đợt điều chỉnh ngắn hạn. Vì vậy, tôi giữ nguyên quan điểm ”.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, lại dự báo giá vàng tăng. Đợt tăng mạnh của vàng vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước rất rõ ràng. Thông thường, các biến động lớn trong ngày giao dịch ít thanh khoản cho thấy xu hướng dài hạn của nhà đầu tư - muốn vào hay rời thị trường. Ông nhấn mạnh rằng, dữ liệu cho thấy nhà đầu tư muốn nắm giữ vàng, nhưng cảnh báo, nếu Fed bất ngờ không giảm lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất, có thể xảy ra bán tháo ngắn hạn ở cả chứng khoán và kim loại quý.

Alex Kuptsikevich của FxPro dự báo giá vàng giảm tuần tới, do USD có thể phục hồi sau quyết định của Fed. Trong khi đó, Michael Moor của Moor Analytics dự báo giá vàng tiếp tục tăng, dựa trên các tín hiệu kỹ thuật nhiều khung thời gian.