Chi 700 triệu xây nhà cho bố mẹ, người con trai lại hối hận vì 1 điều

Những ngày gần đây, câu chuyện của anh Hà Cát Lâm - Người đàn ông ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), bỗng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Sinh năm 1990 tại Nam Sung (Tứ Xuyên), anh Hà lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bố mẹ làm công nhân xa nhà, anh phải sống nhờ nhà họ hàng,, chỉ đến kỳ nghỉ hè mới được gặp bố mẹ. Tính cách hướng nội khiến anh bỏ học từ năm lớp 10, rồi khăn gói đi làm thuê. Anh từng đến Thâm Quyến học nghề cắt tóc nhưng vì không phù hợp nên bỏ dở.

Năm 20 tuổi, anh Hà quyết tổ chức đám cưới không lâu sau khi 2 người gặp gỡ tìm hiểu. Những tưởng cuộc sống của anh từ đó về sau sẽ ổn định, không còn cảnh cô đơn lay lắt vì thiếu thốn tình cảm lẫn tình thân, nhưng đời không như mơ. Công việc buôn bán không thuận lợi, lại cộng thêm khoản nợ vay mượn để làm đám cưới, chỉ khoảng hơn 1 năm sau, 2 vợ chồng anh ly hơn vì không chịu nổi áp lực kinh tế.

Anh Hà hiện tại

Buồn chán, năm 2016, anh Hà rời quê lên thành phố làm lại cuộc đời. Anh lần lượt làm việc tại Phúc Kiến, Châu Hải, Quảng Đông,… cứ ở đâu có công trình, cần thợ bốc gạch, phụ hồ là anh tới. Công việc này vốn nặng nhọc, không phải ai cũng sẵn sàng làm, nhiều người chê nên thành ra anh Hà không khi nào thiếu việc.

Cứ như vậy suốt gần 10 năm, đến giờ, anh thấm mệt, sức lực cũng không còn như xưa. Cảm thấy không thể cả đời làm nghề bốc vác, anh Hà gom toàn bộ vốn liếng, về quê sửa lại căn nhà vốn dột nát và xuống cấp của gia đình, rồi tính tiếp chuyện sau này.

Sự chú ý lớn từ cộng đồng còn đến từ căn biệt thự vùng quê do chính anh tự thiết kế và điều hành đội thợ. Anh bắt đầu khởi công vào năm 2021, dựng theo bản vẽ tự làm, vật liệu và nhân công đều do gia đình góp cùng nhau nên không vay nợ. Nội thất chỉ mới hoàn thiện gần đây.

Nhiều người dân đi ngang thường tò mò ghé xem căn nhà. Họ cho biết vì anh Hà và bố đều là lao động công trình lâu năm nên những công đoạn như buộc thép, xây tường… đều do hai cha con tự làm. Theo lời anh Hà chia sẻ tổng chi phí xây dựng căn nhà này rơi vào khoảng 200 vạn NDT (khoảng 700 triệu đồng), tất cả đều là tiền tiết kiệm của anh trong những năm làm phụ hồ, không vay mượn ai.

Căn nhà anh Hà xây cho bố mẹ ở quê

Sau khi đăng những bức ảnh căn nhà mới hoàn thiện lên mạng, câu chuyện của anh Hà bỗng nhận được sự chú ý. Nhiều người thể hiện sự bán tín bán nghi, cho rằng làm phụ hồ chẳng thể kiếm được chừng đó tiền để xây nhà, cũng có người bày tỏ sự nể phục cho anh Hà.

Mặc dù kiếm được tiền, xây được nhà cho bố mẹ và vẫn dư chút vốn để tính chuyện làm ăn, nhưng anh Hà cho biết bản thân vẫn vô cùng day dứt và hối hận 1 chuyện.

“Nếu được làm lại, tôi nhất định sẽ học tiếp cho hết phổ thông, cố học đại học rồi tìm một công việc hành chính từ 9h sáng đến 5h chiều, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sau nhiều năm bôn ba làm những công việc tay chân nặng nhọc nhất, tôi nhận ra học là chuyện dễ nhất, nhưng cũng là thứ dễ bị người ta coi nhẹ nhất. Học không đảm bảo ai cũng thành công, nhưng có thêm kiến thức luôn là chuyện tốt” - Anh Hà chia sẻ.

Anh còn tiết lộ thêm sau gần 10 năm làm phụ hồ, bốc vác ở công trình, giờ anh đang mắc đủ thứ bệnh từ thoát vị đĩa đệm tới tổn thương cơ lưng và lệch đốt sống cổ. Ở tuổi 35, anh cho biết sức khỏe của mình giống như một người đàn ông 80 tuổi.

Sau khi hoàn thành mục tiêu lớn nhất đời là xây nhà cho bố mẹ, anh Hà cho biết anh đang tính thi thêm chứng chỉ liên quan ngành xây dựng để tìm công việc nhẹ hơn.

Câu chuyện của anh Hà khiến nhiều người xúc động. Xuất thân bình thường, tuổi trẻ đầy trắc trở nhưng anh không buông xuôi hay hờn trách bố mẹ, ngược lại vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền để báo hiếu. Việc anh kiên trì làm bốc vác gần 10 năm là nỗ lực đáng ghi nhận, song, sự hối hận của anh cũng là lời nhắc nhở cho nhiều bạn trẻ: Học hành không phải con đường duy nhất để đổi đời, nhưng nó cho chúng ta nhiều lựa chọn công việc ít vất vả hơn.

(Nguồn: QQ.com)