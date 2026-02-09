Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn, vàng thế giới sáng nay ngày 9/2

Cuối tuần trước, giá vàng SJC phổ biến ở mức 177,5 – 179,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch tương đối giữa các thương hiệu, trong đó nhẫn trơn SJC được niêm yết 175,8 – 178,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn tại DOJI và PNJ đều ở mức 176,0 – 179,0 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, cả giá vàng trong nước và vàng quốc tế đều biến động dữ dội, biên độ biến động hàng ngày mở rộng đến mức hiếm thấy. Chẳng hạn ngày 3/2, giá vàng SJC đã tăng vọt từ 165,5 triệu đồng/lượng lên 175 triệu đồng/lượng.

Bản khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đã lấy lại niềm tin vào sức mạnh ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư “Main Street” vẫn giữ quan điểm lạc quan chiếm đa số, dù vẫn còn cảm nhận rõ “vết đau” từ các khoản thua lỗ của tuần trước.

Cụ thể, có 18 chuyên gia phân tích tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong đó Phố Wall thể hiện sự lạc quan trở lại sau khi giá vàng phục hồi mạnh mẽ. 12 chuyên gia, tương đương 67%, kỳ vọng giá vàng sẽ quay trở lại trên mốc 5.000 USD trong tuần tới, trong khi chỉ có 2 người, tương đương 11%, dự báo giá sẽ giảm. 4 chuyên gia còn lại, chiếm 22% tổng số, cho rằng rủi ro tăng và giảm trong tuần tới là khá cân bằng.

Trong khi đó, có 329 lượt bình chọn trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, cho thấy các nhà đầu tư “Main Street” đã bớt hưng phấn với kim loại quý nhưng vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn quan điểm tích cực. 210 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 64%, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 62 người khác, chiếm 19%, cho rằng kim loại quý này sẽ giảm giá. 57 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% tổng số, kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Mặc dù tuần tới không phải là giai đoạn bận rộn nhất về công bố dữ liệu kinh tế, nhưng vẫn có một số thông tin có khả năng tác động mạnh đến thị trường. Tối Chủ nhật, Nhật Bản sẽ tiến hành bầu chọn chính phủ mới, sự kiện này có thể ảnh hưởng đáng kể đến đồng yên, cũng như thị trường tiền tệ toàn cầu và thị trường trái phiếu chính phủ.

Sau đó, vào sáng thứ Ba, thị trường sẽ đón nhận số liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 12. Báo cáo Việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) bị trì hoãn sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm và doanh số bán nhà hiện hữu tại Mỹ trong tháng 1. Tuần giao dịch khép lại với dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 1, được công bố vào sáng thứ Sáu.