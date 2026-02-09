Sáng 9-2, giá vàng miếng SJC, bạc Phú Quý cùng tăng mạnh

Lúc 10 giờ ngày 9-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 178,2 triệu đồng/lượng mua vào, 181,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% hiệu SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết khoảng 177,7 triệu đồng/lượng mua vào và 180,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng.

Hiện giá vàng đang cao hơn tới 14 triệu đồng mỗi lượng so với mức đáy của cú sập mạnh ngày 2-2 vừa qua.

Cùng nhịp phục hồi mạnh mẽ với vàng, giá bạc trong nước sáng nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh lên mức cao. Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) công bố giá bạc miếng mua vào 3,37 triệu đồng/lượng, bán ra 3,48 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 150.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá thế giới

Tập đoàn Phú Quý giao dịch giá bạc lên 3,01 triệu đồng/lượng mua vào, 3,11 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 250.000 đồng/lượng.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng cao hơn hàng triệu đồng, Phú Quý bán ra 82,9 triệu đồng, trong khi SBJ bán ra lên tới 87,7 triệu đồng, tăng hơn 4 triệu đồng so với cuối tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới lúc 10 giờ, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 5.018 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng vẫn tăng tổng cộng khoảng 50 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá bạc thế giới giao ngay cũng vượt qua mốc 80 USD/ounce, lên tới 81,14 USD/ounce, tăng 4,1% so với giá đóng cửa cuối tuần qua.

Giá bạc cũng phục hồi nhanh



