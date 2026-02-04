Gần 10 triệu chuyển vào tài khoản, người đàn ông bị gọi điện dồn dập

Người đàn ông đến trụ sở Công an xã Nam Ba Đồn để xác minh và trả lại số tiền người khác chuyển nhầm

Ngày 4-2, Công an xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết đã hỗ trợ xác minh và hoàn trả 9,9 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn.

Trước đó, ông Phạm Anh Sơn (65 tuổi, trú thôn Thượng Thôn, xã Nam Ba Đồn) phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận tiền từ người lạ, kèm theo nhiều cuộc gọi hối thúc yêu cầu chuyển trả. Nghi ngờ thủ đoạn lừa đảo "chuyển tiền nhầm", ông Sơn đã đến Công an xã trình báo để nhờ xác minh.

Qua rà soát, Công an xã Nam Ba Đồn xác định đây là giao dịch chuyển nhầm thực sự. Người chuyển nhầm là anh Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi, trú ở phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, số tiền đã được hoàn trả đầy đủ cho chủ tài khoản.

Công an xã Nam Ba Đồn khuyến cáo người dân khi nhận tiền chuyển nhầm không nên tự ý hoàn trả theo yêu cầu của người lạ, không cung cấp mã OTP hoặc truy cập link lạ, mà cần báo cho công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.