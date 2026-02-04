Cố lắm cũng chỉ kiếm được 25 triệu/tháng, cô vợ mất ngủ vì bị chồng lương hơn 100 triệu “nhắc nhở”

Nhắc đến chuyện mâu thuẫn tài chính trong gia đình, đa số mọi người thường mặc định: Vợ chồng chỉ bất đồng tiền nong nếu thu nhập eo hẹp, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt cũng như nuôi con. Đương nhiên điều đó không sai, nhưng cũng chưa bao giờ là lý do duy nhất.

Mới đây trong 1 cộng đồng tâm sự chuyện chi tiêu, một cô vợ đã trải lòng về tình cảnh có phần khó nghĩ của bản thân khi thu nhập của chồng cao gấp 4-5 lần lương của vợ. Chuyện tưởng là đáng mừng, là yên tâm nhưng không…

“Ngoài tự áp lực, chồng em hằng ngày cũng luôn luôn nhắc nhở em phải kiếm cách tăng thu nhập…” - Cô viết.

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Công tâm mà nói, mức thu nhập 20-25 triệu/tháng với nhân viên văn phòng ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn không phải 1 con số quá thấp. Đặt trong bối cảnh làn sóng sa thải vẫn còn đang tiếp diễn, nhiều người động viên cô nghĩ tích cực. Còn về “áp lực từ phía” chồng cũng như áp lực tự thân, có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài lựa lời nói chuyện với nhau. Suy cho cùng cũng không ai đúng và chẳng ai sai trong câu chuyện này.

“Làm văn phòng mà lương 20-25 triệu là cũng giỏi rồi ấy chứ. Chắc ý chồng là muốn bạn phấn đấu, chủ động hơn trong việc định hướng nghề nghiệp thôi, mong là vậy chứ không phải kiểu lương tôi gấp 4 lần lương cô nên tôi coi thường” - Một người chia sẻ.

“Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người thu nhập thấp thì lo 1 kiểu mà người thu nhập cao lại áp lực kiểu khác. Mình thấy bạn đang bị áp lực về khoảng cách sự nghiệp với chồng, nhưng nghĩ thoáng ra thì phụ nữ với đàn ông, mục tiêu cũng đã khác nhau rồi, đâu phải ai cũng muốn lao vào kiếm thật nhiều tiền, có muốn cũng chưa chắc đủ khả năng. Mỗi người một lộ trình, mình vẫn đi làm kiếm tiền là được mà” - Một người phân tích và động viên.

“Vợ chồng lựa lời tâm sự với nhau thôi cho đỡ áp lực, vấn đề là cái áp lực này nó cũng không đáng có ấy. Phụ nữ muốn làm vừa phải, kiếm tiền vừa đủ để tập trung lo cho gia đình là ổn quá đi chứ có gì mà tự áp lực” - Một người đồng tình.

Vợ chồng chênh lệch thu nhập, nhìn nhận thế nào cho tích cực?

1. Thống nhất và minh bạch trách nhiệm tài chính

Không ít cặp vợ chồng thường ngại đối thoại trực tiếp về vấn đề tài chính, đặc biệt khi một người kiếm nhiều hơn hẳn. Nhưng càng né tránh, khoảng cách càng lớn. Điều quan trọng không phải là ai kiếm nhiều hơn, mà là hai người hiểu rõ bức tranh chung: tổng thu nhập bao nhiêu, chi tiêu thế nào, mục tiêu dài hạn là gì.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi mọi thứ minh bạch, tiền trở thành tài sản chung của gia đình chứ không phải “quyền lực” của riêng ai. Cùng lúc đó, nên thống nhất vai trò đóng góp dựa trên tình hình thực tế. Người thu nhập thấp hơn có thể đóng góp nhiều hơn ở việc chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình hoặc hỗ trợ tinh thần cho người còn lại phát triển sự nghiệp. Khi cả hai nhìn nhận đóng góp theo nhiều khía cạnh chứ không chỉ tiền, cảm giác “thua kém” hay “gánh nặng” sẽ giảm đi rất nhiều.

2. Tách bạch giữa giá trị con người và con số thu nhập

Một sai lầm rất dễ gặp là vô thức gắn thu nhập với giá trị bản thân: người kiếm nhiều cảm thấy mình “có quyền hơn”, người kiếm ít thấy mình “lép vế hơn”. Cách tư duy như vậy quả thực không nên, và nếu duy trì thì có thể ngày càng khiến vợ chồng xa cách hơn.

Trên thực tế, thu nhập chỉ phản ánh giai đoạn sự nghiệp, cơ hội và hoàn cảnh, chứ không đo được sự tử tế, trách nhiệm hay mức độ yêu thương dành cho gia đình. Đặc biệt, người thu nhập cao hơn nên tinh tế trong lời nói và hành động: tránh kiểu “tiền anh làm ra”, “không có anh thì…”. Ngược lại, người thu nhập thấp hơn cũng đừng tự thu mình hay né tránh quyết định tài chính.

3. Xây mục tiêu chung để cả hai cùng nhìn về một hướng

Chênh lệch thu nhập dễ gây tiêu cực nhất khi mỗi người tiêu tiền theo một logic riêng. Người kiếm nhiều muốn nâng cấp cuộc sống nhanh hơn, người kia lại thấy áp lực, sợ không theo kịp. Cách giải quyết thực ra rất đơn giản: Đặt ra những mục tiêu chung đủ rõ như mua nhà khi nào, để dành bao nhiêu mỗi tháng, ưu tiên trải nghiệm hay tích luỹ, kế hoạch cho con cái ra sao.

Khi hai người cùng hướng về một đích, thu nhập cao hay thấp chỉ là phần đóng góp khác nhau vào cùng một hành trình. Ngoài ra, nên có những “vùng tự do” nhỏ cho mỗi người như một khoản chi tiêu cá nhân hàng tháng chẳng hạn. Điều này giúp cả hai vẫn giữ được cảm giác tự chủ, không ai thấy mình phải xin phép từng đồng, cũng không ai cảm thấy bị kiểm soát. Hôn nhân bền là khi hai người đi chung đường, chứ không phải khi hai cái ví có số dư bằng nhau.