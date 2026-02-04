3 năm trước lương 10 triệu, giờ thu nhập gấp 6 lần: Đây là 3 việc tôi đã làm!

3 năm trước, tôi sống với mức lương 10 triệu mỗi tháng, vừa đủ xoay xở tiền nhà, ăn uống và một chút dự phòng mong manh cho những rủi ro bất ngờ. Tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ hơn một chút, tiết kiệm hơn một chút thì mọi thứ sẽ khá lên. Nhưng rồi tôi nhận ra: chăm chỉ thôi là không đủ.

Muốn thu nhập tăng bền vững, tôi buộc phải thay đổi cách mình tạo ra giá trị. 3 năm trôi qua, thu nhập của tôi tăng gấp 6 lần. Không phải vì may mắn, đương nhiên rồi.

1. Tôi ngừng bán thời gian và bắt đầu đầu tư vào kỹ năng có “đòn bẩy”

Hồi còn lương 10 triệu, tôi nhận việc theo kiểu ai thuê gì làm nấy. Việc đến đâu xử lý đến đó, miễn là lao động chân chính và có tiền là làm. Tôi tưởng mình năng động, nhưng thực chất là đang bán thời gian với giá rẻ. Vấn đề của cách làm này là thu nhập luôn bị chặn trên bởi số giờ trong ngày và sức lực của chính tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Bước ngoặt đến khi tôi tự hỏi: nếu một ngày tôi không thể nhận thêm việc thì sao, liệu thu nhập có còn tăng nổi không? Thế là tôi bắt đầu chuyển hướng sang những kỹ năng có tính nhân rộng cao hơn: viết lách chuyên sâu thay vì chỉ viết theo đơn lẻ, học thêm về chiến lược nội dung thay vì chỉ sản xuất bài, tìm hiểu về marketing và hành vi người dùng thay vì chỉ làm phần việc nhỏ được giao. Những kỹ năng này mất thời gian học, ban đầu không kiếm được nhiều tiền ngay, nhưng chúng giúp tôi tham gia vào những phần việc “gần với tiền” hơn - nơi quyết định chiến lược, ngân sách, hiệu quả.

Khi giá trị tôi tạo ra gắn với kết quả kinh doanh chứ không chỉ là khối lượng công việc, mức thu nhập tự nhiên thay đổi. Tôi không còn được trả tiền vì “làm bao nhiêu”, mà vì “giúp mang lại bao nhiêu”. Đó là lúc tôi hiểu: kỹ năng có đòn bẩy chính là cách thoát khỏi trần thu nhập của lao động thuần thời gian.

2. Tôi xây hệ thống cho bản thân thay vì sống theo cảm hứng

Có một giai đoạn tôi rất chăm, nhưng thu nhập vẫn lên xuống thất thường. Tháng nhiều việc thì quá tải, tháng ít việc thì lo lắng. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà ở chỗ tôi làm việc hoàn toàn theo cảm hứng và cơ hội ngẫu nhiên.

Tôi bắt đầu thay đổi bằng cách xây “hệ thống cá nhân”. Tôi đặt mục tiêu thu nhập theo quý thay vì theo tháng, từ đó tính ngược lại cần bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu dự án, mức giá trung bình ra sao. Tôi dành thời gian cố định mỗi tuần cho việc tìm cơ hội mới, chăm sóc mối quan hệ cũ và nâng cấp hồ sơ năng lực, thay vì đợi hết việc mới cuống cuồng đi tìm.

Tôi cũng chuẩn hóa cách làm việc: mẫu proposal, quy trình tiếp nhận dự án, cách báo giá, cách bàn giao. Những thứ này nghe rất “văn phòng”, nhưng chính chúng giúp tôi làm việc chuyên nghiệp hơn, tiết kiệm thời gian và quan trọng nhất là có thể tăng giá mà không thấy… áy náy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Khi mọi thứ vận hành theo hệ thống, tôi bớt phụ thuộc vào tâm trạng, bớt sợ những tháng trống việc, và có nhiều năng lượng hơn để nhận những dự án lớn, dài hơi. Thu nhập vì thế cũng ổn định và tăng dần, thay vì lúc cao vút lúc chạm đáy.

3. Tôi đầu tư nghiêm túc vào các mối quan hệ, không chỉ vào công việc

Trước đây tôi nghĩ chỉ cần làm tốt là đủ, khách hàng tự khắc sẽ quay lại. Sự thật là làm tốt chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là người khác phải nhớ đến bạn, tin bạn và muốn tiếp tục làm việc với bạn.

Tôi bắt đầu dành thời gian cho những việc không tạo ra tiền ngay: giữ liên lạc với khách cũ, chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội, đi cà phê với người trong ngành, tham gia các cộng đồng chuyên môn. Ban đầu tôi cũng sốt ruột vì thấy “không ra tiền”, nhưng dần dần tôi nhận ra phần lớn cơ hội tốt nhất của mình đều đến từ những mối quan hệ này.

Có dự án đến vì một người từng làm chung hai năm trước giới thiệu. Có hợp đồng dài hạn đến từ một người chỉ mới nói chuyện online vài lần nhưng đã theo dõi cách tôi làm việc đủ lâu để tin tưởng. Khi mạng lưới quan hệ mở rộng, tôi không còn phải chạy theo từng job nhỏ lẻ nữa. Công việc tìm đến tôi nhiều hơn, và thường là những công việc chất lượng hơn, ngân sách tốt hơn.

Nhìn lại, thu nhập tăng gấp 6 lần không đến từ một cú bứt phá duy nhất, mà từ việc tôi âm thầm nâng “mặt bằng giá trị” của bản thân lên từng chút một. Học kỹ năng có đòn bẩy giúp tôi thoát khỏi giới hạn thời gian. Xây hệ thống giúp tôi biến sự nỗ lực thành kết quả ổn định. Nuôi dưỡng mối quan hệ giúp cơ hội tìm đến đều đặn hơn. 3 việc này không hào nhoáng, không tạo cảm giác thành công tức thì, nhưng sau ba năm, tôi có thể nói chúng đã thay đổi hoàn toàn cách tôi kiếm tiền và cả cách tôi nhìn về sự nghiệp của chính mình.