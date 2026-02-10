Agribank dừng cung cấp dịch vụ thanh toán/liên kết với một ví điện tử có hàng triệu người dùng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây đã có thông báo về việc dừng dịch vụ thanh toán/liên kết ví điện tử SmartPay.

Theo đó, ﻿nhằm cải tiến và cung các các dịch vụ tốt hơn, từ ngày 10/02/2026 , Agribank chính thức dừng cung cấp dịch vụ thanh toán/liên kết ví điện tử SmartPay trong hệ thống Agribank.

Để tiếp tục sử dụng các chức năng, giao dịch trực tuyến và trải nghiệm nhiều tiện ích hiện đại đối với tài khoản thanh toán của khách tại Agribank, khách hàng được khuyến nghị đăng ký các dịch vụ ngân hàng số khác của Agribank, bao gồm Agribank Plus; Agribank Retail eBanking …

SmartPay là thương hiệu thuộc sở hữu của SmartNet, là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Đơn vị này cho biết, kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2019, cộng đồng SmartPay đã thu hút hơn 700.000 nhà bán hàng và 2 triệu người dùng cá nhân và chào đón 40 triệu người dùng từ các đối tác ngân hàng và ví khác.