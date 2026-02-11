Tết này, nếu vẫn chi tiêu bằng tiền mặt, bạn có đang bỏ lỡ ưu đãi từ ACB?

Tết không còn là mùa mua nhiều, mà là mua sắm có tính toán

Những mùa mua sắm cuối năm gần đây cho thấy một chuyển dịch rõ rệt trong tư duy chi tiêu của người Việt khi họ không ngừng chi tiền, nhưng đang chi theo cách khắt khe và có chọn lọc. Thay vì mua sắm theo cảm hứng hay chạy theo hào nhoáng, mỗi quyết định chi tiêu ngày càng gắn với những câu hỏi rất thực tế: món đồ này có thật sự đáng tiền, trải nghiệm mang lại có tương xứng và giá trị sử dụng có kéo dài sau Tết hay không.

Các báo cáo tiêu dùng trong năm 2025 ghi nhận xu hướng người Việt ngày càng ưu tiên giá trị thực của sản phẩm hơn là thương hiệu hay mức giá. Độ bền, trải nghiệm sử dụng, sự tiện lợi và giá trị tinh thần dần trở thành những tiêu chí quan trọng, đặc biệt trong các dịp chi tiêu lớn như Tết. Với nhiều người trẻ, Tết không còn là mùa mua sắm dàn trải, mà là thời điểm chọn lọc những khoản chi xứng đáng: một chuyến đi nội địa ngắn ngày để tái tạo năng lượng, một bữa ăn sum họp đúng nghĩa, hay những món quà thiết thực cho gia đình.

Minh Quân (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết anh không chi ít hơn vào dịp Tết, nhưng chi khác đi. "Vẫn là vé máy bay về quê, quà cho gia đình hay một chuyến du lịch sau Tết, nhưng mình cân nhắc kỹ hơn từng khoản, mua món thật sự dùng được lâu thay vì mua tùy hứng", Quân nói. "Ngay cả lúc thanh toán, mình cũng ưu tiên các cách có ưu đãi hoặc hoàn tiền qua thẻ để cùng một số tiền mà nhận lại nhiều giá trị hơn, chứ không muốn chi xong rồi thôi."

Khi tư duy chi tiêu thay đổi, mùa mua sắm Tết cũng đang được định nghĩa lại: không còn là cuộc chạy đua mua nhiều, mà là hành trình chọn đúng những giá trị xứng đáng để gật đầu chi trả.

Khi chi tiêu mùa Tết khó tránh khỏi việc tăng cao, việc lựa chọn đúng công cụ thanh toán vì thế không còn là chi tiết phụ. Thay vì chỉ trả tiền rồi… quên đi, ngày càng nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: mình có thể tối ưu thêm bao nhiêu giá trị nếu dùng đúng công cụ cho những khoản chi vốn đã có?