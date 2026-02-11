Khắp nơi than thở chuyện tiêu Tết, nhà tôi giảm luôn 3 khoản này là cũng bớt đi vài triệu

Những ngày cuối năm, câu chuyện chi tiêu Tết lại trở thành mối quan tâm chung của rất nhiều gia đình. Đặc biệt là những gia đình đi làm ăn xa quê, việc lên kế hoạch chi tiêu Tết lại càng quan trọng hơn, bởi chỉ một chuyến về quê sum họp cũng có thể tiêu tốn số tiền bằng nhiều tháng tiết kiệm.

Tết tiêu tốn mấy chục triệu... thậm chí cả trăm triệu là chuyện bình thường với nhiều gia đình

Trên MXH rất nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu cho Tết này. Nói thật, ngoài khoản tiền vé máy bay, tiền xe cộ đi lại, thì còn khá nhiều khoản khác khiến các gia đình đau đầu.

(Nguồn: Group Khéo Mua)

Mấy ngày qua, MXH xôn xao khi có gia đình dự trù đến hơn 140 triệu tiêu Tết khiến nhiều người "choáng váng". Ví dụ như gia đình 7 người đi từ Nha Trang về Hà Nội ăn Tết, riêng tiền vé máy bay đã hết 42 triệu.

Nhưng đó chưa phải là con số khiến nhiều người bất ngờ. Gia đình chia sẻ thêm, khoản tiền biết hai bên nội ngoại là 50 triệu, lì xì con cháu trong gia đình 20 triệu, hay một khoản phát sinh cũng khá "căng" như: Lì xì con đối tác, người từng nâng đỡ...: 10 triệu. Những khoản không hề nhỏ nhưng lại không thể thiếu và đôi khi còn hữu ích cho các mối quan hệ xã hội và công việc của bản thân.

"Tết mệt phết" câu nói tưởng như chỉ để nói về chuyện dọn dẹp nhà cửa, nhưng lại đúng cả với vấn đề cân đối chi tiêu những ngày Tết. Có những gia đình toát mồ hôi hột, vì chỉ vẻn vẹn có mấy ngày Tết và tiêu sạch khoản tiền tiết kiệm trong mấy tháng trời. Nhưng có "cắt" chỗ nọ, giảm chỗ kia thì tổng cộng lại vẫn là những con số không hề nhỏ.

(Nguồn: Group Vén Khéo)

Nhiều gia đình có cách chi tiêu nhẹ nhàng hơn, ví dụ biết bố mẹ khoảng 5 triệu, lì xì các cháu trong gia đình khoảng 5 triệu... Cắt giảm khá nhiều khoản không cần thiết, nhưng rồi cộng tổng lại cũng lên tới vài chục triệu.

Chi tiêu Tết: "Tem tém" một chút, nhẹ gánh cả năm

Thật ra, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, không thể lấy mức chi tiêu của người khác làm thước đo chung được. Có những gia đình làm kinh doanh, thu nhập cao, hoặc có nguồn tài chính ổn định thì việc chi vài chục, thậm chí cả trăm triệu cho mấy ngày Tết là điều họ có thể xoay xở được.

Ví dụ như gia đình ở Nha Trang về Hà Nội ăn Tết, với mức chi tiêu như vậy thường chắc chắn gia đình có mức thu nhập hoặc điều kiện kinh tế phù hợp. Còn với vợ chồng tôi, thu nhập khoảng 12 – 15 triệu/người mỗi tháng và cũng làm ăn xa quê, thì thật sự không thể chạy theo mặt bằng chi tiêu ấy.

Những khoản như tiền vé xe, vé máy bay, đi lại mỗi gia đình mỗi kiểu, nên tôi không đưa vào để so sánh. Nhưng có những khoản mà chính gia đình tôi từng tiêu theo cảm tính trong nhiều năm trước, khi cộng lại thì cũng "đi tong" mấy tháng tiết kiệm của 2 vợ chồng. Và năm nay thì tôi quyết định rút kinh nghiệm rõ ràng. Đó là khoản tiền lì xì, mua sắm Tết, và mua giỏ quà Tết.

1 - Tự mua hoa quả, bánh kẹo biếu Tết thay vì mua giỏ quà đóng gói sẵn

Năm nay, riêng khoản biếu nội ngoại, mỗi bên tôi dự tính khoảng 3 - 4 triệu đồng, kèm theo túi quà Tết đầy đủ trị giá khoảng 500.000 đồng/giỏ. Tôi không chọn những giỏ quà đóng sẵn, mà tự đi mua theo mức tiền đã định, gồm hoa quả, bánh kẹo, đồ thiết yếu, để bản thân yên tâm hơn về chất lượng món quà mình biếu tặng.

2 - Tiết chế lại khoản lì xì, bớt "sĩ diện" lại

Với tiền lì xì, tôi nghĩ đơn giản rằng lì xì là để lấy may trong năm mới, không phải cứ nhiều tiền mới có nhiều may mắn, nhiều lộc.

- Lì xì cho bố mẹ nội - ngoại: Chuẩn bị 500.000 đồng/người

- Con cháu trong nhà: 100.000 đồng/cháu.

- Con cháu bạn bè, họ hàng xa hơn thì 50.000 đồng.

Tôi chuẩn bị sẵn những phong bao lì xì xinh xắn, trao tay một cách lịch sự, vừa ý nghĩa lại không quá nhạy cảm.

Nói thật, riêng khoản lì xì, chỉ cần bớt "sĩ diện" một chút là đã tiết kiệm được rất nhiều.

3 - Chủ động tiết chế khoản bánh kẹo Tết

Những năm trước, Tết nào tôi cũng mua rất nhiều vì sợ không đủ tiếp khách, nhưng thực tế năm nào cũng thừa. Chưa kể, ăn quá nhiều bánh kẹo, nước ngọt ngày Tết thật sự không tốt cho sức khỏe.

Năm nay, tôi chọn cách mua vừa đủ, ưu tiên hoa quả tươi, các loại hạt, hạn chế bánh kẹo và nước ngọt (chỉ mua một ít cho các cháu nhỏ).

Trà thì vẫn mua, nhưng tôi ưu tiên những loại trà thanh lọc, tốt cho sức khỏe, thay vì chạy theo những loại đang "hot" trên thị trường. Tôi nghĩ đơn giản rằng nhà mình ăn Tết theo cách của nhà mình, không cần phải chạy theo xu hướng hay mua sắm theo trend cho bằng người khác.

Một điều quan trọng nữa là bớt bị tác động bởi những so sánh xung quanh. Chỉ cần nghe ai đó nói nhà này chi bao nhiêu, nhà kia sắm sửa thế nào là nhiều người lập tức chi mạnh tay hơn để không bị đánh giá là tiết kiệm quá mức. Nhưng thực tế, càng so sánh, càng chạy theo, thì lại càng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn chi tiêu ngày Tết, và cuối cùng vẫn không biết bao nhiêu mới là đủ.