ACB được vinh danh tại WeChoice Awards 2025: Dấu ấn doanh nghiệp Việt “vươn mình ra biển lớn”

Nội lực vững vàng trên hành trình "Vươn mình ra biển lớn"

Trong năm 2025, ACB tiếp tục khẳng định sức mạnh nội tại khi duy trì tốc độ tăng trưởng chất lượng, thể hiện qua dư nợ tín dụng đạt 689 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Trong đó, cho vay doanh nghiệp – trụ cột của nền kinh tế – tăng 25,5%, tập trung nhiều vào các lĩnh vực xương sống như thương mại, chế biến – chế tạo. Bên cạnh tăng trưởng chung, các phân khúc chiến lược có bước tiến nổi bật: cho vay doanh nghiệp lớn tăng 62%, cho vay FDI tăng 170%, phản ánh năng lực của ACB trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp có chuẩn mực vận hành quốc tế, cũng như khả năng nắm bắt xu hướng dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Sự mở rộng về quy mô đi kèm chất lượng vận hành khi ACB giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành và là mức thấp nhất kể từ năm 2023. Điều này cho thấy ngân hàng kiên định với kỷ luật rủi ro và duy trì chất lượng tài sản bền vững trong nhiều chu kỳ kinh tế.

Bên cạnh đó, ACB phát triển hệ sinh thái số hóa, mở rộng dịch vụ cho khách hàng FDI và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu. Những bước đi này thể hiện tầm nhìn dài hạn, khả năng thích ứng và cam kết đưa thương hiệu Việt vươn ra khu vực, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Chiến lược phát triển bền vững và tiên phong về ESG

Song hành cùng hiệu quả kinh doanh, ACB khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua việc đa dạng hóa nguồn thu và tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào chiến lược vận hành. Nguồn thu ngoài lãi của ACB tăng trưởng tích cực nhờ đẩy mạnh số hóa dịch vụ, mở rộng mảng thẻ và tối ưu hệ sinh thái ngân hàng số, giúp ngân hàng nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Ngân hàng tiên phong áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro và tài chính bền vững theo thông lệ quốc tế, đồng thời triển khai hợp tác với các định chế tài chính toàn cầu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc ban hành Khung Tài chính Bền vững và tích hợp 22 chỉ số môi trường và xã hội (trong Báo cáo Phát triển bền vững) được KPMG đảm bảo đã đưa ACB tiệm cận chuẩn mực phát triển bền vững (ESG) quốc tế.

Trong lĩnh vực tín dụng xanh, ACB xem đây là khoản đầu tư cho tương lai, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Các chương trình như "Đẩy tín dụng xanh – Bật nhanh tăng trưởng" với hạn mức 4.000 và 5.000 tỷ đồng mang lại kết quả cụ thể: năm 2024, dư nợ tín dụng xanh và xã hội đạt 3.363 tỷ đồng (tương đương 84% quy mô chương trình), và trong năm 2025, dư nợ tích lũy đạt 2.124 tỷ đồng.

Đặc biệt, ACB lồng ghép tiêu chí môi trường vào quy trình thẩm định dự án – từ tuân thủ pháp lý, hiệu quả sử dụng tài nguyên đến khả năng giảm phát thải. Cách tiếp cận này giúp ACB hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và tác động môi trường – xã hội, tạo nền tảng để ngân hàng duy trì tăng trưởng dài hạn và có trách nhiệm.

Kiến tạo giá trị cho cộng đồng & xây dựng Việt Nam thịnh vượng

Không chỉ mạnh về kinh doanh, ACB còn nổi bật với vai trò một doanh nghiệp gắn bó sâu sắc với cộng đồng. Trong đại dịch Covid-19, ACB đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch. Ngân hàng cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của bão Yagi, như giảm 1–2% lãi vay, cung cấp các khoản vay mới với lãi suất ưu đãi 6%/năm để giúp khách hàng khôi phục sản xuất – kinh doanh sau bão, đồng thời ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

ACB cũng chú trọng thực hiện các chương trình an sinh dài hạn, thể hiện qua việc đóng góp 80 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; dành 50 tỷ đồng cho chương trình cho sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM vay học tập với lãi suất ưu đãi 2%/năm; và trao 10 tỷ đồng cho UBND TP.HCM để hỗ trợ các hoạt động thể thao, bảo vệ môi trường và chăm sóc người yếu thế.

Nhờ những nỗ lực này, ACB không chỉ đóng góp cho cộng đồng mà còn xây dựng hình ảnh của một doanh nghiệp Việt Nam tử tế, trách nhiệm và hiện đại – đúng với tinh thần mà hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" đề cao: doanh nghiệp đủ nội lực để đi xa, và đủ trách nhiệm để đi bền.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tăng Hoàng Quốc Thái – Giám đốc Truyền thông & Thương hiệu ACB cho biết: "ACB đã chuyển cách tiếp cận phát triển bền vững từ các hoạt động trách nhiệm xã hội rời rạc sang chiến lược tạo giá trị chung (Creating Shared Value). Nổi bật là các sáng kiến trong ba trụ cột nền tảng của Việt Nam hôm nay: sức khỏe, giáo dục và môi trường – từ hỗ trợ bệnh nhi ung thư đến học bổng, mentoring, cho vay học phí, và các hoạt động bảo tồn môi trường. Thời gian tới, ACB sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh – góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng hơn."

Để tìm hiểu thêm thông tin về ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247