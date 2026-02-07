3 cách dùng thưởng Tết khôn ngoan nhất

Thưởng Tết là khoản tiền đặc biệt: đến một lần trong năm, thường khá lớn so với thu nhập tháng, và xuất hiện đúng lúc ai cũng mệt. Chính vì thế, nó rất dễ bị tiêu theo cảm xúc hơn là theo kế hoạch. Dùng thưởng Tết khôn ngoan không có nghĩa là phải giữ khư khư từng đồng, mà là dùng sao cho cuộc sống sau Tết không trở nên chật vật hơn trước.

1. Chia tiền ngay khi vừa nhận, trước khi cảm xúc kịp lên tiếng

Sai lầm phổ biến nhất với thưởng Tết là để tiền nằm yên trong tài khoản rồi tiêu dần theo nhu cầu. Cách khôn ngoan hơn là chia khoản thưởng ngay từ đầu thành các phần rõ ràng: chi tiêu Tết, tiết kiệm hoặc dự phòng, và một phần tự thưởng cho bản thân. Khi tiền đã được “định danh”, mỗi khoản chi sau đó sẽ có giới hạn tự nhiên, tránh tình trạng rút mãi cho đến lúc nhận ra tiền đã vơi quá nửa. Chia tiền sớm không làm mình tiêu ít hơn, nhưng giúp mình tiêu có kiểm soát hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Dùng một phần thưởng Tết để làm nhẹ gánh tài chính sau Tết

Thưởng Tết xài khôn không nhất thiết phải mang đi đầu tư hay tiết kiệm dài hạn. Chỉ cần dùng một phần để xử lý những áp lực tài chính đang treo sẵn như nợ thẻ, các khoản trả góp, hoặc tạo một quỹ dự phòng nhỏ cho những tháng đầu năm. Khi bước sang năm mới mà không phải gồng mình vì tiền, cảm giác an tâm đó có giá trị lâu dài hơn nhiều so với vài món đồ mua vội trong mấy ngày Tết.

3. Tự thưởng có giới hạn, thay vì “xả” toàn bộ cảm xúc vào tiền

Tự thưởng sau một năm làm việc vất vả là điều hoàn toàn hợp lý. Vấn đề nằm ở chỗ tự thưởng bao nhiêu là đủ. Cách dùng thưởng Tết khôn ngoan là cho phép bản thân hưởng thụ, nhưng trong một khung ngân sách đã xác định trước. Khi tự thưởng có giới hạn, niềm vui không bị pha lẫn với cảm giác lo lắng sau đó. Tiền vẫn được dùng để tạo cảm xúc tích cực, nhưng không phải đánh đổi bằng áp lực tài chính kéo dài nhiều tháng sau Tết.

Kết lại, dùng thưởng Tết khôn ngoan không phải là cố gắng giữ được càng nhiều tiền càng tốt. Đó là dùng khoản tiền này để tạo một điểm rơi tài chính dễ chịu hơn cho năm mới: Tết vẫn vui, nhưng sau Tết không phải thu mình, thắt lưng buộc bụng hay lo lắng vì tiền. Với nhiều người trẻ, như vậy đã là “khôn” rồi.