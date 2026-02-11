Công an cảnh báo người mua vàng tích lũy thời điểm này

Chỉ trong vài phút chuyển tiền, người mua có thể mất hàng trăm triệu đồng hoặc mua phải vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc.

Thực tế cho thấy, vào các đợt cao điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn rơi vào tình trạng đông khách, phải xếp hàng dài hoặc tạm ngừng nhận giao dịch. Lợi dụng tâm lý muốn mua nhanh, chốt sớm, giữ giá tốt, không ít người đã tìm đến các kênh mua bán vàng trên Facebook, Zalo. Đây cũng là “đất diễn” của các đối tượng lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi, được ngụy trang dưới vỏ bọc fanpage, tài khoản cá nhân mang tên các thương hiệu vàng uy tín.

Mới đây, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng thông qua mạng xã hội.

Theo trình báo, ông M. liên hệ với một tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có gắn dấu tích xanh, để trao đổi việc mua 2 cây vàng. Sau khi nhận báo giá, nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản hơn 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị lừa đảo và đã đến cơ quan Công an trình báo.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức uy tín. Các đối tượng thường sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thương hiệu, tên gọi, ảnh đại diện, ảnh bìa và nội dung bài viết của fanpage chính thống nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng. Đáng chú ý, không ít trang giả mạo còn gắn dấu tích xanh, khiến người mua càng dễ chủ quan.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch qua các kênh chính thức của doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra kỹ mục “Tính minh bạch của trang” trên Facebook để xác định thời gian hoạt động, lịch sử đổi tên, quốc gia quản lý trang và các dấu hiệu bất thường khác. Ngay cả với fanpage có dấu tích xanh, người dùng vẫn cần thận trọng, tránh chuyển tiền khi chưa trực tiếp xác minh.

Không chỉ tại Hà Nội, trước đó Công an TP Huế cũng phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh. Khi nhu cầu mua nhanh – bán gọn – chốt giá tốt gia tăng, các đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý này để triển khai nhiều kịch bản chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường tham gia các hội, nhóm mua bán vàng trên Facebook, Zalo, đóng vai người mua hoặc người bán thật để tiếp cận nạn nhân. Ban đầu, chúng tạo dựng lòng tin bằng những trao đổi bình thường, sau đó từng bước dẫn dắt nạn nhân vào kịch bản đã được chuẩn bị sẵn.

Một thủ đoạn phổ biến là đối tượng đứng ra làm “trung gian”, hẹn cả người mua và người bán gặp nhau tại cửa hàng vàng uy tín với lý do kiểm tra thật – giả. Khi hai bên gặp mặt, mỗi người đều hiểu nhầm đối phương là người đã nhắn tin trước đó. Sau khi vàng được xác nhận là thật, một bên đã chuyển tiền theo thông tin thanh toán do đối tượng trung gian cung cấp nhưng không nhận được vàng. Đến lúc đó, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa.

Công an cho biết, các tài khoản lừa đảo thường xuyên đăng bài mua – bán vàng trong các hội nhóm, chủ động nhắn tin yêu cầu cung cấp số lượng, giá bán, địa điểm giao dịch và thúc giục chuyển tiền trước khi hoàn tất việc giao nhận. Việc yêu cầu thanh toán sớm, tách rời người mua – người bán trực tiếp là dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

Để phòng tránh rủi ro, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua vàng trực tiếp tại các cửa hàng lớn, uy tín, có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Khi giao dịch trên không gian mạng, cần nâng cao cảnh giác, xác minh kỹ danh tính đối phương, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa trực tiếp kiểm soát được hàng hóa.

Trong trường hợp nghi ngờ hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản đang ngày càng tinh vi trên không gian mạng.