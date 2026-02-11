Mất hóa đơn mua vàng có bán lại được không?

Với không ít gia đình, vàng không chỉ là kênh đầu tư mà còn là một cách để dành dụm. Mỗi lần mua một ít, tích dần theo năm tháng. Nhưng cũng vì mua lẻ như vậy nên không phải lúc nào hóa đơn cũng được giữ lại đầy đủ. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vàng nếu không còn hóa đơn có thể sẽ không bán lại được. Điều này khiến nhiều người lo lắng, nhất là với những khoản tích sản để lâu năm. Lo vì sợ khi cần tiền thì không bán được. Lo vì không rõ quy định pháp luật hiện hành ra sao. Vậy thực hư câu chuyện mất hóa đơn mua vàng là như thế nào?

Nhiều năm nay, chị Đỗ Phương Anh ở Hà Nội vẫn giữ thói quen mua vàng để tích lũy. Mỗi lần mua một ít. Thế nhưng, không phải hóa đơn nào chị cũng còn giữ lại. Điều này khiến chị băn khoăn khi có nhu cầu bán lại vàng.

"Mua lâu lâu rồi bị mất hoá đơn, mình cũng hơi lo khi ra ngoài bán lại người ta có nhận mua hay không", chị Phương Anh chia sẻ.

Không riêng gì chị Phương Anh, câu hỏi: Không có hoá đơn có bán được vàng không? - cũng là băn khoăn của nhiều người dân khác.

"Mình mua có cái lấy hoá đơn, có cái không lấy, cho nên ví dụ bây giờ cần tiền đi cửa hàng khác hoặc ra đấy mà người ta bắt phải có hoá đơn thì mình cũng lo", chị Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) chia sẻ.

Người dân lo sợ không bán được vàng nếu thất lạc hóa đơn. Tuy nhiên, theo luật, vàng là tài sản hợp pháp và không bắt buộc chứng từ đầu vào.

Lo vì sợ không bán được, lo vì sợ có thể gặp rắc rối khi giao dịch. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, vàng là tài sản hợp pháp của người dân, nên việc bán lại không bắt buộc phải có hóa đơn mua vào.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch công ty luật SBLaw cho biết: "Theo quy định hiện hành, các cá nhân bán vàng của mình thì luật không quy định phải xuất trình hoá đơn đầu vào, tức hoá đơn khi mua, tuy nhiên cũng cần căn cứ vào các quy định của từng cơ sở thu mua lại vàng xem họ có yêu cầu về mặt chứng từ đầu vào hay không".

Trên thực tế, ở các doanh nghiệp vàng lớn, việc mua lại vàng của người dân vẫn diễn ra hàng ngày, ngay cả khi không còn hóa đơn mua vào.

Ông Mai Huy Tuấn - Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý cho biết: "Những sản phẩm do công ty chúng tôi phát hành ra hoặc những sản phẩm chúng tôi được phép kinh doanh như vàng SJC thì người dân có mất hoá đơn chứng từ đi nữa thì chúng tôi vẫn mua lại bình thường. Khi chúng tôi nhìn thấy những dòng sản phẩm có bao bì, nhãn mác của các doanh nghiệp được cấp phép lớn trên thị trường thì chúng tôi vẫn mua lại bình thường".

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị, người dân nên mua bán vàng tại những cơ sở uy tín, được cấp phép. Việc giữ lại hóa đơn nếu có, sẽ giúp thuận lợi hơn trong quá trình giao dịch lại và xác định rõ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh thị trường vàng ngày càng được quản lý chặt chẽ, hiểu đúng quy định - giao dịch đúng nơi, đúng cách vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản của chính mình.