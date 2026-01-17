Từ ngày 9-2, tịch thu vàng miếng giao dịch không giấy phép

Các sản phẩm được chào bán tại một tiệm vàng ở TP HCM

Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó dành riêng các điều khoản nghiêm khắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu. Đây là bước đi nhằm tăng cường minh bạch, chống buôn lậu, giao dịch "trao tay" và ổn định thị trường tài chính.

Theo đó, các hành vi vi phạm nghiêm trọng như sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu hoặc vàng miếng không phép; hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm (tang vật); đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu; thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.

Đối với các vi phạm như mua bán vàng (bao gồm vàng miếng) không thanh toán qua tài khoản ngân hàng (áp dụng cho giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày) bị phạt 10 - 20 triệu đồng.

Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng trang sức/mỹ nghệ hoặc vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định bị phạt 30 - 50 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một số chủ tiệm vàng tại TPHCM cho biết hiện nay, hầu hết các tiệm vàng không mua bán vàng miếng vì chưa được cấp phép. Các sản phẩm khác như nhẫn trơn, dây chuyền, vòng lắc đều niêm yết giá bán công khai và công bố đầy đủ thông tin liên quan theo quy định.

"Riêng khách hàng bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng, chủ tiệm sẽ chủ động chuyển khoản. Tuy nhiên, một số người bán yêu cầu nhận tiền mặt hoặc không có tài khoản ngân hàng, có thể dẫn đến giao dịch tiền mặt. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các giao dịch này để đảm bảo môi trường kinh doanh vàng lành mạnh, minh bạch hơn" – chủ một tiệm vàng ở khu vực chợ Gò Vấp, TPHCM, nói.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc áp dụng Nghị định 340 sẽ góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, thao túng giá vàng, đồng thời thúc đẩy giao dịch qua kênh chính thức, giúp thị trường vàng Việt Nam ổn định. Người dân và doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm để tránh rủi ro pháp lý.