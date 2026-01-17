Tuần này, 4 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm: Một nhà băng trả lãi trên 7%/năm, kỳ hạn 12 tháng

Dưới đây là các ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trong tuần này.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại MBV

Tuần này, MBV là ngân hàng điều chỉnh lãi suất mạnh nhất thị trường khi tăng đồng loạt ở nhiều kỳ hạn, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại quầy được MBV tăng thêm 1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6–11 tháng và tăng 1,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 12–36 tháng. Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng tăng 0,8%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 12–36 tháng tăng 1,2%/năm.

Sau điều chỉnh, MBV đưa lãi suất tiền gửi tại quầy ngang bằng với lãi suất trực tuyến ở các kỳ hạn từ 3–36 tháng. Theo biểu niêm yết mới, lãi suất kỳ hạn 3–5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng là 6,5%/năm; kỳ hạn 12–36 tháng lên tới 7,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại BaoViet Bank

BaoViet Bank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động trên diện rộng, áp dụng từ ngày 17/1, đối với các kỳ hạn từ 1–36 tháng. Đợt điều chỉnh này chủ yếu tập trung vào kênh tiền gửi trực tuyến, trong khi lãi suất tại quầy được giữ nguyên.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, BaoViet Bank nâng lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng lên 4,75%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng tăng 0,25%/năm, kỳ hạn 3–5 tháng tăng 0,1%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 6–11 tháng được niêm yết mới ở mức 6,2%/năm, với mức tăng phổ biến từ 0,5–0,55%/năm. Lãi suất cao nhất dành cho tiền gửi trực tuyến là 6,25%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12–36 tháng.

Trong khi đó, BaoViet Bank giữ nguyên biểu lãi suất huy động tại quầy, với mức cao nhất 5,8%/năm cho các kỳ hạn từ 12–36 tháng. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng này trong năm 2026, sau lần điều chỉnh tăng 0,2%/năm đối với các kỳ hạn 6–36 tháng vào tháng 12/2025.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại LPBank

LPBank cũng tham gia làn sóng tăng lãi suất trong tuần nà. Theo đó, ngân hàng tăng thêm 0,1%/năm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6–60 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi trực tuyến và tiền gửi tại quầy.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng ở mức 6,2%/năm và kỳ hạn 12–60 tháng ở mức 6,3%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng được giữ nguyên, với lãi suất cao nhất 4,75%/năm.

Đối với tiền gửi tại quầy, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng sau điều chỉnh là 5,7%/năm, trong khi kỳ hạn 12–60 tháng là 5,8%/năm. Ngoài ra, LPBank tiếp tục áp dụng chính sách lãi suất ưu tiên đối với khách hàng hạng Diamond, với mức lãi suất lên tới 6%/năm cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên. Ngân hàng cũng duy trì mức lãi suất đặc biệt 6,2%/năm cho khách hàng gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 300 tỷ đồng.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại VCBNeo

VCBNeo là một trong những ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm tuần này. Tuy nhiên, nhà băng này chỉ tăng lãi suất duy nhất ở kỳ hạn 12 tháng. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn này được tăng thêm 0,2%/năm, lên mức 6,4%/năm, cũng là mức lãi suất cao nhất hiện ngân hàng đang áp dụng.

Các kỳ hạn trực tuyến còn lại được VCBNeo giữ nguyên, trong đó kỳ hạn 1–5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 6,2%/năm; kỳ hạn 7–8 tháng ở mức 5,4%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng là 5,45%/năm. Lãi suất trực tuyến các kỳ hạn dài từ 13–60 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 6,2%/năm.

Bên cạnh đó, VCBNeo áp dụng lãi suất ưu đãi lên tới 6%/năm cho khách hàng ưu tiên hạng Diamond khi gửi tiết kiệm tại quầy với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.