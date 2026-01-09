Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 1/2026: Lần đầu tiên tăng sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất tiền gửi ngân hàng BIDV tháng 1/2026

Bước sang tháng 1/2026, BIDV tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động mới sau đợt điều chỉnh mạnh trong tháng 12/2025. Đây là lần đầu tiên BIDV tăng lãi suất huy động sau hơn 3 năm, chấm dứt giai đoạn dài điều chỉnh giảm và duy trì biểu lãi suất ổn định ở vùng thấp. Lần gần nhất BIDV tăng lãi suất huy động là vào cuối tháng 10/2022.

Theo biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân hiện hành, BIDV đã thiết lập mặt bằng lãi suất cao hơn ở hầu hết các kỳ hạn. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất tiền gửi 1–2 tháng được niêm yết ở mức 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng cùng ở mức 2,4%/năm.

BIDV áp dụng lãi suất 3,5%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. Các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng cùng được hưởng lãi suất 5,2%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng được niêm yết 5,3%/năm, cao hơn so với các kỳ hạn còn lại.

Như vậy, kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng hiện là các kỳ hạn có lãi suất cao nhất tại BIDV trong tháng 1/2026, trở thành lựa chọn mang lại lợi tức tối đa cho người gửi tiền có kế hoạch tài chính dài hạn.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng BIDV dành cho khách hàng cá nhân tại quầy ngày 8/1/2026

Gửi 100 triệu tại BIDV, nhận lãi bao nhiêu?

Để minh họa cụ thể hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại BIDV có thể được tính theo công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Căn cứ theo biểu lãi suất BIDV áp dụng trong tháng 1/2026, với số tiền gửi 100 triệu đồng, tiền lãi tương ứng từng kỳ hạn như sau: kỳ hạn 1 tháng (2,1%/năm), người gửi tiền nhận được khoảng 175.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,4%/năm) mang về 600.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) đạt 1.750.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (5,2%/năm) cho lợi nhuận 5.200.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (5,3%/năm) đem lại 10.600.000 đồng tiền lãi sau 2 năm.

Nếu người gửi tiền ưu tiên tính thanh khoản cao, cần sử dụng vốn trong ngắn hạn, các kỳ hạn 1–3 tháng là lựa chọn phù hợp. Với mức lãi suất 2,1–2,4%/năm, khoản tiền 100 triệu đồng mang về 175.000–600.000 đồng tiền lãi, đồng thời vẫn đảm bảo linh hoạt khi cần rút tiền.

Trong trường hợp người gửi tiền không có nhu cầu sử dụng khoản tiền này trong 6–12 tháng, kỳ hạn 6 tháng hoặc 12 tháng là lựa chọn cân bằng giữa lợi nhuận và thời gian gửi. Riêng kỳ hạn 12 tháng, mức lãi 5,2 triệu đồng cho thấy sự chênh lệch khá rõ so với các kỳ hạn ngắn, phù hợp với các kế hoạch tài chính trung hạn.

Với người gửi tiền có kế hoạch dài hạn, các kỳ hạn 24 tháng hoặc 36 tháng là phương án tối ưu khi mang lại mức lãi suất cao nhất tại BIDV hiện nay. Sau 2 năm, khoản tiền 100 triệu đồng có thể sinh lời 10,6 triệu đồng, cao nhất trong các kỳ hạn đang được ngân hàng này áp dụng.