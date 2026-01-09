Dùng thẻ ngân hàng kiểu này: Không ghi chép chi tiêu cũng không bao giờ tiêu lố!

Với nhiều người, quản lý chi tiêu là bài toán khó, không phải vì thu nhập thấp, mà chẳng biết tiền đi đâu, về đâu. Vấn đề sâu xa không phải là không theo dõi chi tiêu, mà có thể là điều ít ai ngờ tới: Để tiền ở 1 chỗ, mọi khoản chi trộn lẫn vào nhau. Lúc trả tiền cà phê, lúc thanh toán hóa đơn, lúc quẹt thẻ mua sắm… tất cả đều từ cùng một nguồn. Đến cuối tháng nhìn lại số dư, chỉ thấy tiền “bốc hơi”, còn đã tiêu vào đâu thì chịu.

Trong bối cảnh đó, việc ghi chép chi tiêu thủ công thường được khuyên dùng, nhưng thực tế không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để duy trì lâu dài.

Một cách làm thực tế và ít tốn công hơn là sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản phục vụ một nhu cầu riêng, kèm theo việc cố định ngân sách cho từng nhu cầu ngay từ đầu tháng . Khi tiền đã được “chia ngăn” rõ ràng, việc tiêu lố gần như tự động bị chặn lại, kể cả khi bạn không ghi chép từng đồng.

Vì sao dùng nhiều tài khoản ngân hàng lại hiệu quả?

Trước hết, cách làm này dựa trên nguyên tắc rất đơn giản: Không để tiền lẫn lộn. Thay vì dồn toàn bộ thu nhập vào một tài khoản rồi chi dần, bạn chủ động chia tiền ngay khi vừa nhận lương.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ví dụ, một tài khoản chỉ dùng cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, đi lại; một tài khoản dành cho các hóa đơn cố định như tiền nhà, điện nước, mạng; một tài khoản khác cho tiết kiệm hoặc đầu tư; và nếu muốn thoải mái hơn, có thể thêm một tài khoản riêng cho chi tiêu cá nhân như mua sắm, giải trí.

Mỗi tài khoản lúc này giống như một chiếc phong bì kỹ thuật số, có giới hạn rõ ràng và không “xâm phạm” lẫn nhau.

Ưu điểm lớn nhất của cách dùng thẻ ngân hàng này là bạn không cần ghi chép chi tiêu mà vẫn biết tiền của mình đang ở đâu và sẽ chi vào những đâu. Chỉ cần mở app ngân hàng và nhìn số dư của từng tài khoản, bạn đã có bức tranh tương đối chính xác. Tài khoản ăn uống còn nhiều tiền nghĩa là tháng này chi tiêu đang ổn; tài khoản mua sắm sắp cạn thì hiểu ngay rằng mình đã gần chạm trần ngân sách. Không cần ngồi nhớ lại từng hóa đơn, cũng không phải tối nào cũng mở file Excel để nhập số liệu.

Quan trọng hơn, việc cố định ngân sách cho từng tài khoản tạo ra một rào chắn tâm lý rất mạnh. Khi bạn biết tài khoản chi tiêu cá nhân chỉ có một số tiền nhất định cho cả tháng, bạn sẽ tự nhiên cân nhắc hơn trước mỗi lần mua sắm, thanh toán.

2 việc phải đảm bảo khi dùng nhiều tài khoản ngân hàng để quản lý chi tiêu

Dĩ nhiên, để cách dùng thẻ ngân hàng này phát huy hiệu quả, bạn cần làm đúng ngay từ đầu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thứ nhất là xác định ngân sách thực tế, không quá khắt khe . Nếu đặt mức chi tiêu sinh hoạt thấp hơn khả năng thực tế, bạn sẽ sớm phải “vượt rào” và chuyển tiền giữa các tài khoản, làm mất ý nghĩa ban đầu.

Thứ hai là kỷ luật không “trộn lẫn” mục đích sử dụng : Tài khoản nào dùng cho việc gì thì chỉ dùng cho việc đó. Một khi bạn phá vỡ ranh giới, hệ thống sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái nhập nhằng như cũ.

Tóm lại, dùng nhiều tài khoản ngân hàng cho nhiều nhu cầu khác nhau không phải là cách làm phức tạp, mà là một hình thức tự động hóa kỷ luật tài chính. Khi tiền đã được phân chia rõ ràng, bạn không cần ghi chép chi tiêu chi li mà vẫn tránh được tiêu lố. Với những người bận rộn, dễ quên hoặc ngại theo dõi sổ sách, đây là một cách quản lý tiền gọn gàng, dễ áp dụng và bền vững hơn rất nhiều so với việc chỉ dựa vào ý chí.