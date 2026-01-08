Chiều 8-1, giá vàng miếng SJC giảm nhanh

Chiều 8-1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tính chung cả ngày, giá vàng miếng giảm khoảng 1,4 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm nhưng với tốc độ chậm hơn.

Giá vàng nhẫn trơn thương hiệu SJC hiện được giao dịch ở mức 151,9 - 154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nửa triệu đồng mỗi lượng.

Các thương hiệu khác như Công ty PNJ bán ra 156 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Mạnh Hải bán tới 157,8 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 700.000 đồng.

Giá vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng trong nước đi xuống theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 16 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.431 USD/ounce, giảm thêm khoảng 10 USD so với buổi sáng. So với phiên trước, giá vàng mất khoảng 30 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn sau khi tăng liên tục từ đầu năm 2026 tới nay. Áp lực chốt lời và việc đồng USD đi lên mạnh mẽ, đang ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, đã cũng tạo sức ép khiến giá vàng đi xuống.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140,9 triệu đồng/lượng.