Sau 30 tuổi, nghỉ việc không còn là “dám hay không”, mà là “chịu nổi bao lâu”

Có một sự thay đổi rất rõ khi người ta bước qua tuổi 30: câu hỏi không còn là “mình có dám nghỉ việc không?”, mà là “nếu nghỉ, mình sống được bao lâu?”. Dũng cảm hay không dũng cảm không còn là yếu tố quyết định. Thứ quyết định nằm ở khả năng chịu đựng về tài chính.

Ở tuổi này, nghỉ việc không còn là một tuyên bố cá tính. Nó là một bài toán. Và bài toán đó thường bắt đầu bằng những con số rất cụ thể.

1. Bạn chịu được bao nhiêu tháng không lương?

Đây là câu hỏi đầu tiên, và cũng là câu hỏi quan trọng nhất. Không phải “dự định nghỉ bao lâu”, mà là tối đa chịu được bao lâu nếu thu nhập về 0. Một tháng, ba tháng hay sáu tháng? Con số này quyết định gần như toàn bộ mức độ rủi ro của việc nghỉ việc.

Vấn đề của nhiều người tuổi 30 không nằm ở việc không có tiền tiết kiệm, mà là khoản tiết kiệm đó không đủ để gánh chi phí sinh hoạt trong thời gian dài. Khi mỗi tháng đều có những khoản cố định không thể cắt giảm, số tháng “chịu được” thường ngắn hơn mình tưởng rất nhiều.

2. Ai sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn nghỉ việc?

Sau 30 tuổi, nghỉ việc hiếm khi là chuyện của một người. Đằng sau quyết định đó là gia đình, con cái, người thân, hoặc ít nhất là những nghĩa vụ tài chính không thể trì hoãn. Khi thu nhập gián đoạn, không chỉ mình bạn phải thắt chặt chi tiêu, mà cả những người phụ thuộc vào bạn cũng bị kéo theo.

Chính câu hỏi “ai sẽ bị ảnh hưởng” khiến nhiều người chùn lại. Không phải vì họ không muốn sống khác đi, mà vì họ không muốn quyết định của mình trở thành gánh nặng cho người khác.

3. Kịch bản xấu nhất là gì nếu mọi thứ không diễn ra như mong đợi?

Nhiều người chỉ hình dung kịch bản đẹp: nghỉ việc, tìm được hướng mới, mọi thứ dần ổn hơn. Nhưng ở tuổi 30, quyết định chỉ được đưa ra khi đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Nếu tìm việc lâu hơn dự kiến thì sao? Nếu thu nhập mới thấp hơn thì sao? Nếu có biến cố sức khỏe thì sao?

Khi kịch bản xấu nhất vẫn có thể chấp nhận được, người ta mới dám bước đi. Còn nếu chỉ cần nghĩ tới đã thấy hoảng loạn, việc ở lại dù không vui lại trở thành lựa chọn an toàn hơn.

Tuổi 30 không thiếu người muốn nghỉ việc. Thứ thiếu là khả năng chịu đựng tài chính đủ lâu để nghỉ mà không hoảng loạn. Nghỉ việc ở giai đoạn này không còn là hành động bốc đồng, mà là quyết định đòi hỏi chuẩn bị rất kỹ.

Và đôi khi, việc tiếp tục ở lại không phải vì bạn không đủ dũng cảm, mà vì bạn đang tỉnh táo hơn về cái giá phải trả.