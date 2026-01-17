Giá bạc sẽ đi về đâu sau khi tăng vọt 170%? Chuyên gia dự báo ‘tảng đá’ ngáng đà tăng trong tương lai

Chiến lược gia trưởng hàng hóa Ole Hansen tại Saxo Bank viết: “Ở một mức giá nào đó, các nhà sản xuất và người dùng cuối đơn giản là không thể chịu được chi phí cao hơn”.

Các ứng dụng công nghiệp của bạc bao gồm tấm pin mặt trời, thiết bị điện tử và chip quan trọng cho việc xây dựng trí tuệ nhân tạo (AI).

"Các nhà sản xuất sẽ cố gắng chuyển chi phí sang người tiêu dùng và thất bại, hoặc cắt giảm mua hàng, hoặc tìm kiếm các vật liệu thay thế", ông Hansen nói thêm.

Giá bạc giao ngay đã đạt kỷ lục 93 USD/ounce. Trong vài tuần đầu năm 2026, giá bạc đã tăng 26%. Mức tăng 170% của bạc trong năm 2025 cũng vượt xa mức tăng khoảng 73% của vàng.

Giá bạc từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026 (USD/ounce).

Bạc có nhiều vai trò hơn vàng. Chúng vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp cốt lõi. Điều này đồng nghĩa bạc được hưởng lợi từ cả nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư lẫn các xu hướng điện khí hóa, năng lượng mặt trời và điện tử.

Sự kết hợp đó khiến bạc đặc biệt dễ bị tổn thương trước những cú sốc nguồn cung. Năng lực sản xuất của Trung Quốc và sự cạnh tranh gay gắt trong những năm gần đây đã đẩy nhu cầu về kim loại quý và các nguyên liệu đầu vào khác lên cao.

Với giá bạc đang neo cao, một số doanh nghiệp bắt đầu phản ứng bằng cách cắt giảm sử dụng bạc hoặc chuyển sang các nguyên liệu thay thế.

Gần đây, các nhà sản xuất năng lượng mặt trời lớn của Trung Quốc là Longi Green Energy Technology và Jinko Solar cho biết họ sẽ bắt đầu thay thế một phần bạc bằng các kim loại cơ bản rẻ hơn.

Tuy nhiên, chiến lược gia Hansen viết rằng có thể phải mất thêm một thời gian trước khi hoạt động mua vào chậm lại. "Mọi đợt tăng giá cuối cùng đều có giới hạn của nó, và đối với bạc, yếu tố hãm phanh có khả năng nhất là sự sụt giảm trong nhu cầu công nghiệp", ông Hansen viết.

