Quy định mới về xử phạt vi phạm mua bán vàng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 162,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sau khi lập đỉnh quay đầu giảm.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý, Doji niêm yết 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.606 USD/ounce, giảm 4 USD so với sáng qua.

Cuối giờ chiều qua, giá bạc thỏi, bạc miếng lại quay đầu tăng. Cụ thể Phú Quý niêm yết ở mức 3,4 - 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 94,3 triệu đồng/kg, giảm hơn 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 91,5 triệu đồng/kg…

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/2 tới đây quy định mức phạt từ 300-400 triệu đồng đối với các hành vi sản xuất hoặc kinh doanh vàng miếng không có giấy phép, hoạt động xuất nhập khẩu vàng trái phép hoặc kinh doanh các loại vàng khác khi chưa được cơ quan quản lý chấp thuận.

Cơ quan chức năng cũng sẽ áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc như: Tịch thu vàng vi phạm; đình chỉ hoạt động mua bán vàng từ 6-9 tháng; thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.

Đáng chú ý, để thúc đẩy đề án thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định quy định mức phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi mua bán vàng nhưng không thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.135 đồng/ USD , đứng im so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.061 - 26.391 đồng/USD (mua -bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.