Khi người ta xa xỉ trong im lặng, còn tôi thì hết tiền lúc nào không hay

Người ta nói nhiều về quiet luxury - tiêu tiền tinh tế, không phô trương, không logo to đùng. Nhưng song song với đó, rất nhiều người trẻ đang trải qua một phiên bản khác của “im lặng”: không sốc tài chính, không biến cố lớn, chỉ là mỗi tháng dư ít hơn một chút, tài khoản mỏng dần mà không rõ lý do. Không phải nghèo đi vì một quyết định sai, mà vì hàng loạt thói quen nhỏ, lặp lại đều đặn đến mức không còn được coi là chi tiêu.

Dấu hiệu đầu tiên: tiền không mất nhiều, chỉ là không còn dư

Bạn không mua món gì quá đắt, không vung tay quá trán, nhưng cuối tháng luôn ở trạng thái vừa đủ hoặc thiếu nhẹ. Không có khoản nào đủ lớn để thấy sai, nhưng cộng lại thì luôn vượt dự tính. Đây là lúc tiền bắt đầu “đi trong im lặng”.

Dấu hiệu thứ hai: mọi khoản chi đều có lý do rất hợp lý

Ăn ngoài vì bận, uống cà phê vì cần tỉnh táo, mua đồ nhỏ vì rẻ, tự thưởng vì mệt. Không khoản nào vô lý, chỉ là tất cả đều đang xảy ra với tần suất quá cao. Khi lý do luôn đúng, ví tiền là thứ duy nhất phải chịu trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Dấu hiệu thứ ba: sự tiện lợi trở thành chi phí sinh hoạt

Giao đồ ăn, cà phê mang đi, combo nhanh gọn, trả tiền để khỏi phải nghĩ. Bạn không mua sự xa xỉ, bạn mua sự đỡ mệt. Nhưng khi cái “đỡ mệt” này lặp lại mỗi ngày, nó không còn là lựa chọn nữa mà trở thành mặc định, và mặc định thì rất khó cắt.

Dấu hiệu thứ tư: những khoản nhỏ không bao giờ được nhớ tới

Đồ dưới 100.000 đồng, app trả phí, dịch vụ trừ tiền tự động. Bạn không nhớ mình đã mua khi nào, càng không nhớ tổng cộng là bao nhiêu. Nhà có thêm vài món đồ linh tinh, điện thoại thêm vài app không mở, tài khoản thì âm thầm nhẹ đi.

Dấu hiệu thứ năm: tự thưởng nhiều hơn tự kiểm tra

Bạn quen với việc bù đắp cảm xúc bằng chi tiêu, nhưng không quen với việc ngồi xuống xem mình đã tiêu bao nhiêu. Tự thưởng thì dễ, tự đối diện thì khó. Và thế là tiền tiếp tục đi trong im lặng, còn bạn thì luôn có cảm giác “tháng này sao lại nhanh hết tiền thế”.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Dấu hiệu thứ sáu: tránh nhìn tiền vì sợ mất cảm giác an toàn

Không xem sao kê quá kỹ, không tổng kết tháng, không muốn biết con số cuối cùng. Nhưng không nhìn không khiến tiền ở lại lâu hơn, chỉ khiến quá trình nghèo đi diễn ra êm ái hơn, không tiếng động.

Dấu hiệu cuối cùng: nghĩ rằng mình chưa cần lo tiền

Thu nhập vẫn ổn, công việc chưa có biến, nên dễ nghĩ rằng để sau tính cũng được. Nhưng chính giai đoạn “chưa cần lo” là lúc thói quen hình thành nhanh nhất. Đến khi cần tiền, vấn đề không phải là kiếm thêm bao nhiêu, mà là đã quen tiêu như thế nào rồi.

Nghèo đi trong im lặng không đáng sợ vì nó không đau. Nó đáng sợ vì nó rất hợp lý, rất đời, rất dễ chấp nhận. Không ai sai, chỉ là tiền không đủ kiên nhẫn để chờ mình nhận ra.

Không cần sống khổ hơn, cũng không cần học cách xa xỉ trong im lặng. Điều duy nhất cần làm là nhìn thẳng vào những gì đang lặp lại mỗi ngày, vì chính những thứ nhỏ đó mới quyết định mình đang giàu lên hay nghèo đi, dù rất khẽ.