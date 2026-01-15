Bảo Tín Mạnh Hải thông báo về sản phẩm vàng 0,1 chỉ: Thay đổi từ ngày mai (16/1), khách hàng lưu ý!

Những ngày vừa qua, sản phẩm vàng trong BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải đã tạo ra một “cơn sốt”. Nhiều người - trong đó có không ít sinh viên, người trẻ mới đi làm, đã xếp hàng đặt mua vàng 0,1 chỉ. Bài toán “tiền đâu mua vàng” đã được giải quyết, nên không có lý do gì để chần chừ với mục tiêu mua vàng tích sản.

Ghi nhận nhu cầu mua vàng 0,1 chỉ đang tăng cao, mới đây, Bảo Tín Mạnh Hải đăng thông báo thay đổi số lượng bán sản phẩm thuộc BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ.

(Ảnh: Fanpage Bảo Tín Mạnh Hải)

Theo thông tin đăng tải trên fanpage Bảo Tín Mạnh Hải, thay đổi được áp dụng từ ngày mai (16/1). Cụ thể như sau.

Tại TP.HCM: Cửa hàng số 608 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Mỗi ngày, cửa hàng sẽ bán 300 sản phẩm vàng 0,1 chỉ. Khách hàng có nhu cầu mua vàng 0,1 chỉ sẽ được phục vụ theo số phiếu vào các khung giờ khác nhau.

- Phiếu số từ 001 đến 100: Phục vụ sản phẩm từ 08h30 đến 10h30.

- Phiếu số từ 101 đến 200: Phục vụ sản phẩm từ 11h00 đến 14h00.

- Phiếu số từ 201 đến 300: Phục vụ sản phẩm từ 14h00 đến 17h00.

Tại Hà Nội: Cửa hàng số 163 Cầu Giấy và CT4A KĐT Bắc Linh Đàm

Từ 16/1/2026 đến hết 24/1/2026: Mỗi cửa hàng sẽ bán 200 sản phẩm/ngày. Mỗi khách hàng được mua tối đa 2 sản phẩm/ngày.

Tại các cửa hàng khác trên toàn quốc

Sản phẩm vàng thuộc BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ sẽ được bán tối đa 70 sản phẩm/ngày. Mỗi khách hàng mua tối đa 01 sản phẩm/ngày.

Đồng thời, Bảo Tín Mạnh Hải cũng nhấn mạnh: Thời gian phát phiếu và mở bán là 8h30 hằng ngày. Các cửa hàng thuộc hệ thống vàng Bảo Tín Mạnh Hải sẽ phục vụ theo thứ tự phiếu. Nếu khách hàng không có mặt khi đến lượt, cửa hàng sẽ hủy phiếu đặt mua.

Thương hiệu vàng này cũng cho biết thêm: Giải pháp đặt hàng online đang được hoàn tất để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.