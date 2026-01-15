Thưởng Tết 2-3 triệu, nghĩ mà buồn

Cuối năm ngồi tổng kết công việc, nhìn lại cả một năm chạy deadline, tăng ca, gồng mình với đủ thứ chi phí, chắc hẳn ai cũng mong mình được thưởng Tết “ra trò”. Nhưng rồi con số hiện ra trong thông báo chỉ vỏn vẹn 2-3 triệu đồng, nhìn mà hụt hẫng… 2-3 triệu không phải không đáng giá, nhưng so với cả năm cố gắng, quả thực không thấm vào đâu.

Chưa kể Tết lúc nào cũng đi kèm với nhiều khoản phải chi. Vé xe/vé máy bay về quê, quà biếu hai bên nội ngoại, tiền mừng tuổi, rồi những bữa tụ họp bạn bè đầu năm. Thưởng Tết ít khiến mọi kế hoạch bỗng chốc phải thu gọn lại. Nhưng nghĩ kỹ hơn, buồn để làm gì nếu mình vẫn còn quyền lựa chọn cách tiêu tiền. Thay vì để khoản thưởng nhỏ khiến Tết trở nên áp lực, có lẽ đây là lúc học cách tiêu Tết thật tiết kiệm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Suy cho cùng thì cũng không nhất thiết phải tiêu nhiều, Tết mới vui. Một cái Tết tiết kiệm không làm mất đi không khí sum vầy, chỉ là nó bớt đi phần phô trương và thừa thãi.

1. Ưu tiên những khoản “bắt buộc” trước

Việc đầu tiên khi lên kế hoạch tiêu Tết là phân biệt rõ đâu là khoản cần thiết và đâu là khoản chi vì cảm xúc. Vé xe về quê, tiền biếu bố mẹ, chi tiêu sinh hoạt trong mấy ngày Tết là những khoản gần như không thể bỏ.

Khi thưởng Tết ít, việc dành phần lớn ngân sách cho những khoản này giúp mình chủ động, không rơi vào cảnh đầu năm đã phải vay mượn. Các khoản mang tính cảm xúc như mua sắm thêm đồ mới, tụ tập ăn uống dày đặc có thể giảm bớt. Không phải cắt hẳn, mà là chọn lọc, để mỗi lần chi đều có lý do rõ ràng.

2. Quà Tết gọn nhẹ nhưng đúng người, đúng ý

Nhiều người ngại Tết vì áp lực quà cáp, nhất là khi ngân sách eo hẹp. Nhưng quà Tết không nhất thiết phải đắt tiền mới thể hiện được sự chu đáo. Thay vì mua quà theo kiểu “cho đủ mâm”, có thể chọn quà đơn giản, thiết thực và tập trung vào những người thực sự quan trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Một hộp bánh nhỏ, một giỏ trái cây vừa phải hay đơn giản là phong bao lì xì kèm lời chúc chân thành đôi khi còn giá trị hơn những món quà hình thức. Khi giảm được áp lực quà cáp, Tết cũng nhẹ hơn rất nhiều.

3. Giảm chi cho mua sắm

Thưởng Tết ít cũng là “cơ hội” để nhìn lại thói quen mua sắm. Không phải cứ Tết là phải sắm đồ mới từ đầu đến chân. Quần áo còn mặc tốt thì tận dụng, chỉ mua thêm nếu thực sự cần. Số tiền tiết kiệm được có thể dành cho những việc quan trọng khác như xây dựng quỹ dự phòng, hoặc dành để trang trải cuộc sống sau kỳ nghỉ tiết - khi lương tháng 2 chưa về.

Vậy đấy, thưởng Tết ít, chắc khó ai vui. Nhưng như vậy không có nghĩa là “mất Tết”. Khoản thưởng không như kỳ vọng giúp bạn tiêu tiền tỉnh táo hơn. Khi bỏ bớt những kỳ vọng không cần thiết, Tết lại trở về đúng bản chất của nó: sum vầy, nghỉ ngơi và bắt đầu một năm mới với tâm thế nhẹ nhõm hơn. Và đôi khi, một cái Tết gọn gàng lại là bước khởi đầu tốt cho một năm tài chính bớt áp lực hơn rất nhiều.