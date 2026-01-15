Sáng 15-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm 700.000 đồng/lượng

Sáng 15-1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với mốc kỷ lục 163,5 triệu đồng/lượng lập vào chiều 14-1.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm tương tự, xuống vùng giá 157,2 - 159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước giảm nhẹ vào sáng nay

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ ở mức giá 161 triệu đồng/lượng; giá vàng Thăng Long ở Công ty Bảo Tín Minh Châu được duy trì ở mức cao lên tới 162,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước đi xuống theo giá thế giới. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng biến động rất mạnh, lập đỉnh thời đại xấp xỉ 4.640 USD/ounce trước khi hạ nhiệt.

Lúc 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.598 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng và thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Theo giới phân tích, những dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ đã cải thiện vượt kỳ vọng trong tháng trước, giảm nỗi lo của nhà đầu tư. Giá vàng cũng giảm khi đồng USD duy trì mốc cao. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đang được giao dịch quanh 99,13 điểm, vùng cao nhất trong nhiều tuần qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 146,4 triệu đồng/lượng.



