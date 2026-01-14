Tối 14-1, giá vàng miếng SJC lần đầu chạm mốc 163,5 triệu đồng/lượng

Đến tối 14-1 - giờ Việt Nam, giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng khi lập đỉnh mới, lên tới 4.634 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với phiên sáng. Đây là mức giá vàng cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng thế giới tăng nhanh đã thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt leo lên mức cao mới.

Chiều tối 14-1, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị điều chỉnh tăng lên 161,5 triệu đồng/lượng mua vào, 163,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng thêm 600.000 đồng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm 2026 tới nay, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm hơn chục triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC lên mức cao mới

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lập đỉnh mới. Vàng nhẫn trơn thương hiệu SJC được giao dịch ở vùng giá 157,9 triệu đồng/lượng mua vào, 160,4 triệu đồng/lượng bán ra - tăng nửa triệu đồng so với buổi sáng.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ ở mức giá 161 triệu đồng/lượng. Giá vàng Thăng Long ở Công ty Bảo Tín Minh Châu được đẩy lên tới 163,5 triệu đồng/lượng, ngang với vàng miếng SJC.

Theo dự báo mới nhất, các chuyên gia Citigroup cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce ngay trong quý 1/2026, do nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực và sự bất ổn mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Khi rủi ro địa chính trị giảm bớt, giá vàng sẽ hạ nhiệt trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 147,3 triệu đồng/lượng.



