Tiêu tiền kiểu này thì hết tiền không oan, ăn còn không đủ chứ nói gì mua nhà tậu xe

Nhiều người trẻ không tiêu một khoản tiền quá lớn nào trong tháng nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cảnh “không dư nổi đồng nào”. Vấn đề không nằm ở mua nhà, mua xe hay những quyết định tài chính lớn, mà ở các thói quen chi tiêu rất nhỏ, lặp lại hàng ngày, đến mức không còn được coi là tiêu tiền nữa.

1. Không có thời gian nên mua cho nhanh

Gọi đồ ăn sẵn, mua cà phê mang đi, chọn combo tiện lợi đều là những lựa chọn hợp lý trong một ngày bận rộn. Nhưng khi sự tiện lợi này lặp lại đều đặn 20–25 ngày mỗi tháng, nó âm thầm trở thành một khoản chi cố định. Không sai khi chi tiền cho sự tiện lợi, chỉ là rất nhiều người không nhận ra mình đang trả tiền cho nó thường xuyên đến mức nào.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Mỗi ngày một cốc cà phê vì nghĩ rằng “có bao nhiêu đâu”

35.000-60.000 đồng cho một lần chi không đủ lớn để gây áp lực tâm lý, nhưng cộng lại theo tháng có thể ngang một hóa đơn sinh hoạt. Cà phê không phải thủ phạm, mà là việc thói quen này quá quen đến mức không còn được tính là chi tiêu.

3. Mua đồ giá rẻ nên không cần nghĩ

Đồ dưới 100.000 đồng, đồ flash sale, freeship hay voucher sắp hết hạn thường được mua rất nhanh vì cảm giác rủi ro thấp. Kết quả là nhà ngày càng nhiều đồ nhỏ lặt vặt, còn tài khoản thì mỏng dần mà chính người mua cũng không nhớ mình đã tiêu bao nhiêu cho những khoản linh tinh này.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Đăng ký subscription rồi quên luôn

App xem phim, nghe nhạc, lưu trữ hay thẻ tập gym được trừ tiền tự động với số tiền không lớn, nên rất dễ bị bỏ quên. Cho đến khi cộng lại mới nhận ra mình đang trả tiền đều đặn cho những dịch vụ đã không còn xuất hiện trong đời sống hàng ngày.

5. Tự thưởng quá thường xuyên vì ngày nào cũng mệt

Tự thưởng sau một ngày áp lực là điều dễ hiểu, nhưng khi ngày nào cũng cần tự thưởng, thì khoản chi này không còn là phần thưởng nữa mà trở thành chi phí sinh hoạt. Cuối tháng nhìn lại, không có khoản nào sai, nhưng tổng tiền thì rõ ràng là quá tay.

6. Không theo dõi tiền vì sợ đối diện

Nhiều người tránh xem sao kê, không mở app ngân hàng quá kỹ hay không ghi chép chi tiêu vì không muốn thấy con số thực tế. Nhưng không nhìn không có nghĩa là không mất, mà chỉ là mất trong vô thức. Thực tế, chỉ cần biết ba khoản tiêu nhiều nhất mỗi tháng là đã đủ để điều chỉnh.

Ảnh minh hoạ Pinterest

7. Luôn nghĩ mình chưa đến mức phải lo tiền

Khi thu nhập còn ổn, rất dễ chủ quan và nghĩ rằng sau này kiếm nhiều hơn là xong. Nhưng lối sống thường phình to nhanh hơn thu nhập, và đến lúc cần tiền thì vấn đề không nằm ở việc thiếu tiền, mà là không kịp sửa thói quen đã hình thành từ lâu.

Không cần sống kham khổ hơn hay áp dụng những mẹo tiết kiệm lỗi thời. Điều quan trọng nhất là ý thức rõ mình đang trả tiền cho điều gì mỗi ngày và liệu nó có thực sự đáng hay không.